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五旬婦開車頭暈臨停意識模糊 幸遇到巡邏警助送醫保命

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名張姓女子開車時頭暈，後來被警方和交通隊送醫，幸運搶救一命。圖／民眾提供
彰化縣一名張姓女子開車時頭暈，後來被警方和交通隊送醫，幸運搶救一命。圖／民眾提供
新春期間行車，安全最重要，彰化縣50歲張姓女子駕車時忽感頭暈無法繼續駕駛，急電求助友人，當友人趕到她已無法說話和行路，巡邏員警路過見狀協助，幸好及時送醫挽回生命，可平安過年

彰化北斗警方今指出，張女在小年夜當天駕車行經斗中路339巷，忽感頭暈緊在路旁停車並急電友人，友人到場發現她癱軟在駕駛座上，意識模糊無法言語，還好張女車子沒鎖可打開車門，但她張女四肢癱軟無行動能力，友人根本無法攙扶下手，北斗派出所警網巡邏路過，見有民眾需要協助，通知交通分隊派員到場，一起把張女送到北斗卓醫院就醫。

張女因血壓忽然升高導致頭暈且意識模糊，疑似中風前兆，北斗卓醫院急救後症狀舒緩，建議她不要因為過年忌諱繼續就醫，應接受積極治療防止疾病加重，也告訴家屬幸好及時送醫挽回一命，家屬向警方道謝。

北斗警分局長黃世德說，過年期間應注意自身健康和車輛狀況，若出門後才發現身體不適，應立在適當空間停車，第一時間向警方求援搶救健康，最好不要輾轉求助，以免延誤病情。

意識 過年

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