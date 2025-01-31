大霸尖山失聯女山友疑下切溪谷 專家找到背包驚呼：登山大忌

入冬第一波寒流強襲下，傳出有女性登山客隨隊攀登大霸尖山途中失聯，搜救人員已入山搜救，僅發現她的背包及帳篷等物品，尚未尋獲。台灣樂山協會山域搜救隊教練劉崑耀加入搜救行列，他今天上午透過臉書表示，目前正在下冰霰，搜救持續中，但非常不樂觀，祈禱奇蹟出現。

「重裝人包分離是登山大忌，下切溪谷更是難以脫身」，劉崑耀表示，重裝可以保命，不知道迷途者為何要拋棄裝備，只帶走手機，現況為尋獲迷途者背包，發現足跡下切溪谷，「當迷途者陷入恐慌，所以的判斷與決定都令人難解」。