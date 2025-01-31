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大霸尖山失聯女山友疑下切溪谷 專家找到背包驚呼：登山大忌

聯合報／ 記者王長鼎／台北即時報導

入冬第一波寒流強襲下，傳出有女性登山客隨隊攀登大霸尖山途中失聯，搜救人員已入山搜救，僅發現她的背包及帳篷等物品，尚未尋獲。台灣樂山協會山域搜救隊教練劉崑耀加入搜救行列，他今天上午透過臉書表示，目前正在下冰霰，搜救持續中，但非常不樂觀，祈禱奇蹟出現。

「重裝人包分離是登山大忌，下切溪谷更是難以脫身」，劉崑耀表示，重裝可以保命，不知道迷途者為何要拋棄裝備，只帶走手機，現況為尋獲迷途者背包，發現足跡下切溪谷，「當迷途者陷入恐慌，所以的判斷與決定都令人難解」。

劉崑耀說，目前正在下冰霰，搜救持續中，非常不樂觀，祈禱奇蹟出現。搜救人員用生命拯救生命，展開冰雪地搜救。他提醒有意組隊登山的民眾，登山請慎選隊友，切記重裝不離身；熟練定位導航，強化自保能力。

迷途者最後傳出手機的截圖，知道偏離，但不知道修正回到路徑上。圖／取自劉崑耀臉書
迷途者最後傳出手機的截圖，知道偏離，但不知道修正回到路徑上。圖／取自劉崑耀臉書
重裝可以保命，不知道迷途者為何要拋棄裝備，只帶走手機。圖／取自劉崑耀臉書
重裝可以保命，不知道迷途者為何要拋棄裝備，只帶走手機。圖／取自劉崑耀臉書
劉崑耀說，大霸尖山失聯的女登山客一路往下切到溪谷，是迷途者最常犯的錯誤。圖／取自劉崑耀臉書
劉崑耀說，大霸尖山失聯的女登山客一路往下切到溪谷，是迷途者最常犯的錯誤。圖／取自劉崑耀臉書
很厚的鬆雪，行進困難。圖／取自劉崑耀臉書
很厚的鬆雪，行進困難。圖／取自劉崑耀臉書
傳出有女性登山客隨隊攀登大霸尖山途中失聯，搜救人員用生命拯救生命，展開冰雪地搜救。圖／取自劉崑耀臉書
傳出有女性登山客隨隊攀登大霸尖山途中失聯，搜救人員用生命拯救生命，展開冰雪地搜救。圖／取自劉崑耀臉書
明顯的足跡往下走。圖／取自劉崑耀臉書
明顯的足跡往下走。圖／取自劉崑耀臉書

冰霰 寒流

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