聽新聞
0:00 / 0:00
大霸尖山失聯女山友疑下切溪谷 專家找到背包驚呼：登山大忌
入冬第一波寒流強襲下，傳出有女性登山客隨隊攀登大霸尖山途中失聯，搜救人員已入山搜救，僅發現她的背包及帳篷等物品，尚未尋獲。台灣樂山協會山域搜救隊教練劉崑耀加入搜救行列，他今天上午透過臉書表示，目前正在下冰霰，搜救持續中，但非常不樂觀，祈禱奇蹟出現。
「重裝人包分離是登山大忌，下切溪谷更是難以脫身」，劉崑耀表示，重裝可以保命，不知道迷途者為何要拋棄裝備，只帶走手機，現況為尋獲迷途者背包，發現足跡下切溪谷，「當迷途者陷入恐慌，所以的判斷與決定都令人難解」。
劉崑耀說，目前正在下冰霰，搜救持續中，非常不樂觀，祈禱奇蹟出現。搜救人員用生命拯救生命，展開冰雪地搜救。他提醒有意組隊登山的民眾，登山請慎選隊友，切記重裝不離身；熟練定位導航，強化自保能力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言