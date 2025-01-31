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影／台中輕熟女衣衫不整醉倒停車場 警消大陣仗搶救

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名輕熟女醉倒停車場，她衣衫不整，警消大陣仗搶救，6名救護員將她抬上擔架，員警不斷呼喊，女子終於有回應，送醫治療已無大礙。

台中一名輕熟女醉倒停車場，警消大陣仗搶救。記者游振昇／翻攝
台中一名輕熟女醉倒停車場，警消大陣仗搶救。記者游振昇／翻攝

中市警一分局公益派出所本月19日早上7時接獲報案，在忠明南路一處大樓地下3樓停車場內，一名女子倒地不起。雖有呼吸但怎樣都叫不起來，且衣衫不整，情況緊急；線上巡邏警員馮婕妮、張竹榕立即趕往現場，消防隊也派遣兩輛救護車及6名救護人員到場支援。

到達現場後，發現女子身材火辣，一動也不動，空氣中瀰漫濃濃酒氣味；救護人員立即進行生命徵象檢查，測量血壓與心跳，女子仍無反應，6名救護員立即將女子抬上擔架並送至大廳。

經過員警不斷呼喊，女子終於有回應，報出自己的身分，35歲洪姓女子前一晚與朋友一起喝酒，因飲酒過量，醉到無法回家，甚至連衣物也凌亂不堪，倒在地下停車場的車輛旁。

第一分局長尤啓南表示，台中市政府警察局今年春節，自1月20日起至2月3日止共15天，規畫執行加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，他呼籲過量飲酒不僅危險且可能導致身體無法自控，造成身體和安全上的風險。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

停車場 救護員

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