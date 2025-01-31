女山友攀大霸尖山失聯 2批搜救人員入山尋獲背包卻不見人影

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導

5名登山客1月25日攀登新竹縣尖石、苗栗縣泰安的大霸尖山，不料其中1名葉姓女山友在途中失聯，新竹縣消防局3天內派遣兩批搜救人員先後搭乘直升機入山搜救，但僅發現她的背包及帳篷等物品，目前失聯女山友仍未能尋獲。

新竹縣消防局指出，1月27日晚間8點多受理苗栗縣消防局轉報南馬洋山有女性登山客失聯，一行5人的登山隊1月25日從鎮西堡登山口出發，行經南馬洋山前往大霸尖山再從九九山莊下抵馬達拉溪登山口，但53歲的葉姓女山友在南馬洋山往中霸山屋之間，因腳程跟不上隊伍獨自一人行走，後來以LINE回報領隊她偏離路線找不到回去路徑，領隊及其他3人都在九九山莊，趕緊打119報案。

新竹縣消防局受理報案後，立即向電信業者調閱基地台資訊，研判搜救範圍並向消防署申請直升機載送搜救人員，爭取搶救時效。28日清晨7點29分直升機載送第一批4名搜救人員入山，搜救人員找到失聯者的背包及繩索，但檢視背包，發現裡面物品都在，包括睡袋、個人帳、乾糧都有，只有手機不在包內，由於現場溫度極低，搜救人員擔心失聯者的狀況可能不太樂觀。

前天1月29日清晨6點多，搜救人員回報山上氣溫已降至零下，氣溫極低，他們以背包為中心擴大搜索，下午2點多搜救人員回報仍未發現失聯者，準備下撤，昨天1月30日凌晨3點多，搜救人員到達鎮西堡登山口。

消防局昨天再次向消防署申請直升機載送搜救人員，10名搜救人員包括新竹縣消防人員4人、新板義消6人，由直升機2架次載送至山區持續搜尋，搜索區域從尋獲失蹤者的背包位置，進行分散擴大搜索，盼在黃金救援時間內能及時尋獲葉姓女山友。

葉姓女山友攀登在新竹、苗栗的大霸尖山，不料途中與另外4名隊友失聯，消防局3天來連續申請3架次直升機運送搜救人員入山搜救。圖／新竹縣消防局提供
葉姓女山友攀登在新竹、苗栗的大霸尖山，不料途中與另外4名隊友失聯，消防局3天來連續申請3架次直升機運送搜救人員入山搜救。圖／新竹縣消防局提供
葉姓女山友攀登在新竹、苗栗的大霸尖山，不料途中與另外4名隊友失聯，消防局3天來連續申請3架次直升機運送兩批搜救人員入山搜救。圖／新竹縣消防局提供
葉姓女山友攀登在新竹、苗栗的大霸尖山，不料途中與另外4名隊友失聯，消防局3天來連續申請3架次直升機運送兩批搜救人員入山搜救。圖／新竹縣消防局提供
葉姓女山友攀登在新竹、苗栗的大霸尖山，不料途中與另外4名隊友失聯，消防局3天來連續申請3架次直升機運送搜救人員入山搜救。圖／新竹縣消防局提供
葉姓女山友攀登在新竹、苗栗的大霸尖山，不料途中與另外4名隊友失聯，消防局3天來連續申請3架次直升機運送搜救人員入山搜救。圖／新竹縣消防局提供

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