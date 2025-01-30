高雄最有人氣旗山老街春節湧人潮　警取締百件交通違規

高市旗山老街去年交通部觀光署針對「觀光遊憩據點」進行人次統計，以超過646多萬人次入榜第3名，堪稱高雄最有魅力的人氣老街，每逢春節期間更湧入觀光人潮，讓違規攤販趁機牟利，交通違規多，轄區旗山警分局從25日年假首日至年初二，取締百件交通違規。

旗山警分局為因應春節9天年假旗山和美濃地區返鄉及觀光人潮，從連假前一天起規畫連續10天包括交通疏導、取締酒駕、防制危險駕車深夜等勤務外，每天上午9時至晚上8時，加強管制旗山老街各式車輛進入，並針對違規車輛及攤販加強勸導、取締。

由於美濃地區花海盛開，警方另針對重點4大花區落實巡邏見警率，以靈活運用勤務方式，加強違規停車勸導及取締，提升用路安全及行車秩序。

警方指出，自1月25日起至1月30日連續5天，共取締超速違規11件、重點交通違規95件、尋獲失竊汽車1輛，另查獲賭博案1件9人、詐欺案7件7人，緝捕詐欺、毒品通緝犯各1人。