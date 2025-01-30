北市雙層觀光巴士輾機車乘客左腿 業者先發慰問金：將配合釐清肇責

台北市一輛雙層觀光巴士今午4時許行經信義區忠孝東路五段時碰撞一輛機車，機車後座乘客腿遭巴士輪胎壓住，導致左腳粉碎性骨折。業者表示，已派員前往探視，明天也將先給予慰問金，後續將配合釐清肇責，若確定為過錯方，也會負起該負責任。

據了解，事情發生在忠孝東路五段與基隆路交叉口，該雙層巴士原要直行通過路口，機車原停在右轉車道，綠燈後右轉車道車輛因停讓行人無法起步，該輛摩托車因此向左移動車身，未料與直行雙層巴士發生擦撞。

三重客運總經理李建文表示，雙層巴士是由三重客運依合約交由三晉公司經營管理，目前已成立統一窗口，並派員至榮總探視傷者，明天也會派高階主管到醫院關心發放慰問金。