影／金門機車與租賃車相撞瞬間起火 警消到場急救援

金門金寧鄉桃園路與東湖路口今下午3時22分發生火燒車事故，詹姓男子騎重型機車行沿桃園路向金湖方向行駛，行經該路口時，與李姓男子駕駛的租賃小客車碰撞，兩車瞬間起火燃燒，機車全毀，小客車前車頭嚴重受損。

事故發生後，金城分局員警迅速趕赴現場，並對雙方駕駛進行酒精測試，結果顯示均無酒駕。警方正調閱周邊監視器畫面，釐清事故詳細原因。

據了解，肇事後兩輛車輛起火燃燒，普重機車燃燒全毀，租賃小客車前車頭燃燒毀損，機車駕駛腿部受傷就醫，租賃自小客車上4人均自行脫困無人員受傷，現場由消防分隊人員進行滅火。