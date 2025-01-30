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年夜飯吃「三井日式料理」上吐下瀉…狀況多被怒刷一星 業者回應了

北市雙層觀光巴士車禍 機車乘客腿遭輾 公運處：最高可罰9萬

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

北市一輛雙層觀光巴士今午4時許於信義區與機車發生擦撞，機車後座乘客遭巴士車輪壓住左腿，警消到場協助拖困後送醫。公運處表示，已要求業者處理好後續賠償事宜，並將調查事故原因，若確認巴士有肇責，將依法開罰。

消防局今天下午獲報，北市一輛雙層觀光巴士今午4時許行經信義區忠孝東路五段時碰撞一輛機車，機車騎士及乘客雙雙倒地，巴士車輪還壓住機車乘客左腿，經警消協助脫困送醫，而包含騎士、巴士駕駛及乘客皆無大礙。

公運處稽查科長梁荺翎說明，今天下午4點一台雙層觀光巴士紅線在行經忠孝東路五段靠近市政府捷運站與機車發生擦撞，導致騎士受傷送醫，已要求業者做好後續賠償責任部分，會要求業者提供行車紀錄器，並和雙主政機關觀傳局確認相關營運狀況。

梁荺翎表示，由於目前尚未確定事故原因，需要等警方初判表出來後釐清肇責，若事件較為複雜，也必須送鑒定委員會由專家認定，最快要等春節年後才會確定是否開罰，再來裁定，若確定判定司機疏失，也將依「公路法」開罰9千到9萬元不等。

台北市一輛雙層觀光巴士今午4時許行經信義區忠孝東路五段時碰撞一輛機車，機車騎士及乘客雙雙倒地，巴士車輪還壓住機車乘客左腳。記者李隆揆／翻攝
台北市一輛雙層觀光巴士今午4時許行經信義區忠孝東路五段時碰撞一輛機車，機車騎士及乘客雙雙倒地，巴士車輪還壓住機車乘客左腳。記者李隆揆／翻攝
台北市一輛雙層觀光巴士今午4時許行經信義區忠孝東路五段時碰撞一輛機車，機車騎士及乘客雙雙倒地，巴士車輪還壓住機車乘客左腳。記者李隆揆／翻攝
台北市一輛雙層觀光巴士今午4時許行經信義區忠孝東路五段時碰撞一輛機車，機車騎士及乘客雙雙倒地，巴士車輪還壓住機車乘客左腳。記者李隆揆／翻攝

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