北市雙層觀光巴士車禍 機車乘客腿遭輾 公運處：最高可罰9萬

北市一輛雙層觀光巴士今午4時許於信義區與機車發生擦撞，機車後座乘客遭巴士車輪壓住左腿，警消到場協助拖困後送醫。公運處表示，已要求業者處理好後續賠償事宜，並將調查事故原因，若確認巴士有肇責，將依法開罰。

消防局今天下午獲報，北市一輛雙層觀光巴士今午4時許行經信義區忠孝東路五段時碰撞一輛機車，機車騎士及乘客雙雙倒地，巴士車輪還壓住機車乘客左腿，經警消協助脫困送醫，而包含騎士、巴士駕駛及乘客皆無大礙。

公運處稽查科長梁荺翎說明，今天下午4點一台雙層觀光巴士紅線在行經忠孝東路五段靠近市政府捷運站與機車發生擦撞，導致騎士受傷送醫，已要求業者做好後續賠償責任部分，會要求業者提供行車紀錄器，並和雙主政機關觀傳局確認相關營運狀況。