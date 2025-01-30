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南馬洋登山1人失聯 竹縣消防局搜救

中央社／ 新竹縣30日電

新竹縣消防局今天表示，5名民眾日前從鎮西堡登山口出發，行經南馬洋山往中霸山屋間時，其中1人因腳程跟不上失聯，目前持續搜救中。

新竹縣消防局今天發布訊息指出，27日受理苗栗縣消防局轉報南馬洋登山失聯案，失聯者為53歲葉姓女子。葉女在行走至南馬洋山往中霸山屋間，因腳程跟不上獨自行走，後來在Line回報，找不到回去路徑，其他4人得知後報案。

消防局表示，搜救人員於28日搭乘直升機至山區搜索，有找到失聯者的背包及繩索，在檢查包內物品包含有睡袋、乾糧等，但未見手機，現場溫度極低，初步研判失聯者狀況不樂觀，持續搜索仍未尋獲。

消防局指出，搜救人員昨天上午6時33分回報山上氣溫非常低、天氣陰天，搜救人員以背包為中心擴大搜索，在下午2時15分仍未發現失聯者。

消防局表示，今天持續有10名搜救人員搭乘直升機前往山區，搜索區域為失蹤者背包位置，分散擴大搜尋。

失聯 新竹

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