影／沖天炮燒雨刷！2車慘燒成骨架真相曝 車主告3國中生

基隆市和平島昨晚有2輛自小客火燒車，燒到只剩骨架，警方、消防鑑識人員今天採證，發現是燃放鞭炮引發火警，調閱監視器是沖天炮掉落車上引燃雨刷膠條釀禍。黃姓、陳姓車主損失慘重，已向3名燃放沖天炮的3名國中生提告公共危險、毀損告訴求償損失。

市警第二分局調查，3名國中生昨晚9點多，在和一路火燒車地點附近放沖天炮，因被強風吹落殘火，造成火燒車意外。3名未成年國中生由家人陪同到案後，承認有施放，但表示是往別的方向施放，不知為何會掉車上子，也不清楚怎麼會起火。

警方說，沖天炮含有火花的碎屑，先掉落後方的本田HRV自小客擋風玻璃上，引燃雨刷膠條瞬間起火燃燒，因風勢助長延燒開來，再波及前方一輛福特自小雨，兩車陷入火海。市警第二分局和一所警員獲報後，找到停在最前方的另一輛自小客趕緊開走，才沒有被波及。

大年初一晚，基隆不平靜，各地民眾燃放鞭炮、沖天炮不絕於耳，消防局昨晚9時33分獲報，中正區和一路131巷土地公廟旁有休旅車發生火燒車，被燒成火球，另一輛也被燒及，已經濃煙竄天，派遣中正分隊前往。

居民指出，相鄰停放路邊的2輛自小客前後接連發生火警，當時鞭炮聲響不停，有火花從天降，有人在附近狂放鞭炮、煙火、沖天炮等，接著聽到爆裂聲就起火，懷疑是鞭炮引發火警。

黃姓、陳姓車主接獲通知到場，發現損失慘重，車子價值都數十萬，甚至近百萬，被燒到只剩骨架都相當心疼且難以接受，認為放鞭炮應去空地，怎能在停有車子的地方施放沖天炮，要求家長賠償車輛損失。