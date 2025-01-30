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國3彰化路段4車連環撞6人輕傷送醫 疑塞車未保持距離

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疑塞車未保持距離 國3彰化路段4車連環撞6人輕傷送醫

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

今天大年初二是民間習俗嫁出去女兒回娘家的日子，國道中部路段塞車嚴重，今天下1時許，國道3號197.8公里外側北上車道，疑因未保持行車距離，發生4輛自小客車擦撞事故，共有6人受傷送醫，都是輕傷，車流回堵約3公里。

國道公路警察第七大隊指出，今天下午12時54分許，在國道3號北向197.8公里處彰化路段，發生4車追撞事故，疑因1輛小客車行駛外側車道，未注意前方塞車，追撞前方3輛小客車而肇事。

彰化縣消防局接獲報案，出動救護車2輛、消防人員4人趕到現場，其中4傷者分別送秀傳及彰基醫院，2名傷者由台中市溪湳分隊救護車送醫，皆肢體疼痛、擦傷，意識均清醒，這起事故造成車流回堵約3公里，在下午1時41分排除，肇事原因由警方調查中。

國道公路警察第七大隊呼籲用路人，行車應保持安全距離，並養足精神上國道，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

國道中部路段塞車嚴重，今天下1時許，國3197.8公里外側北上車道，疑因未保持行車距離，發生4輛自小客車擦撞事故，共有6人受傷送醫。圖／警方提供
國道中部路段塞車嚴重，今天下1時許，國3197.8公里外側北上車道，疑因未保持行車距離，發生4輛自小客車擦撞事故，共有6人受傷送醫。圖／警方提供
國道中部路段塞車嚴重，今天下1時許，國3197.8公里外側北上車道，疑因未保持行車距離，發生4輛自小客車擦撞事故，共有6人受傷送醫。圖／彰化縣消防提供
國道中部路段塞車嚴重，今天下1時許，國3197.8公里外側北上車道，疑因未保持行車距離，發生4輛自小客車擦撞事故，共有6人受傷送醫。圖／彰化縣消防提供
國道中部路段塞車嚴重，今天下1時許，國3197.8公里外側北上車道，疑因未保持行車距離，發生4輛自小客車擦撞事故，共有6人受傷送醫。圖／警方提供
國道中部路段塞車嚴重，今天下1時許，國3197.8公里外側北上車道，疑因未保持行車距離，發生4輛自小客車擦撞事故，共有6人受傷送醫。圖／警方提供
國道中部路段塞車嚴重，今天下1時許，國3197.8公里外側北上車道，疑因未保持行車距離，發生4輛自小客車擦撞事故，共有6人受傷送醫。圖／警方提供
國道中部路段塞車嚴重，今天下1時許，國3197.8公里外側北上車道，疑因未保持行車距離，發生4輛自小客車擦撞事故，共有6人受傷送醫。圖／警方提供

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