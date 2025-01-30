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疑停等紅綠燈時竄火 台南佳里大貨車頭燒到剩鐵架

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南一輛載運飼料的大貨車今下午2時許，行經佳里區麻佳路三段時，不明原因車頭處竟竄出火煙，火勢相當猛烈，且車頭幾乎全毀，燒到剩鐵架，現場還波及另一輛自小客車，所幸大貨車駕駛第一時間順利逃出，消防局獲報到場順利將火勢撲滅，詳細起火原因待進一步調查釐清。

南市消防局今下午2時21分獲報，一輛大貨車在麻佳路三段起火燃燒，派遣8車、16人前往救援，消防人員抵達現場時，火勢相當猛烈，大貨車車頭幾乎全面燃燒。

據了解，大貨車後方載運飼料，原在路口停等紅綠燈，然而當要再次啟動時副駕駛座卻突然起火，駕駛趕緊下車報案，大貨車雖近鄰住宅，所幸並未波及民宅，也無人員傷亡，不過卻波及路旁一輛自小客車，詳細起火原因、財損仍待釐清。

台南一輛載運飼料的大貨車今下午2點多行經佳里區麻佳路三段時，不明原因車頭處竟竄出火煙，火勢相當猛烈，且車頭幾乎全毀，燒到剩鐵架。圖／民眾提供
台南一輛載運飼料的大貨車今下午2點多行經佳里區麻佳路三段時，不明原因車頭處竟竄出火煙，火勢相當猛烈，且車頭幾乎全毀，燒到剩鐵架。圖／民眾提供
台南一輛載運飼料的大貨車今下午2點多行經佳里區麻佳路三段時，不明原因車頭處竟竄出火煙，火勢相當猛烈，且車頭幾乎全毀，燒到剩鐵架。圖／民眾提供
台南一輛載運飼料的大貨車今下午2點多行經佳里區麻佳路三段時，不明原因車頭處竟竄出火煙，火勢相當猛烈，且車頭幾乎全毀，燒到剩鐵架。圖／民眾提供

副駕駛座 紅綠燈 飼料

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