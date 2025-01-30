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影／鞭炮惹禍？ 2車燒剩骨架後 今民宅遭殃火燒厝

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市和平島昨晚疑放炮燒毀2輛自小客車，只剩骨架，鑑識人員今天採證，發現車旁有不少鞭炮碎屑；另仁愛區成功一路一處集合式住宅樓房，今天凌晨發生一起住宅大火，疑陽台有鞭炮墜落起火，所幸沒有人受傷。

和一路昨晚9時37分有火燒車事故，警方、消防人員到發現先有一輛自小客車起火燃燒，因風勢因素延燒到另一輛自小客車，當時停在一起，車上無人，消防人員昨晚10時將火勢順利撲滅。警方、消防火調人員今天上午採證，調閱監視影像釐清起火原因。

採證發現起火自小客車下方有不少鞭炮碎屑，根據監視器，自小客後半部起火，從小火不斷悶燒大火，再波及另輛自小客，由於是熄火狀況，鞭炮引燃可能性高。

另外，今天零時許，成功一路113巷一處山坡住宅，一處位3樓民宅從陽台竄出火苗，接著陷入火海，幸好屋主聽到砰的一聲後及時逃出來；住4樓的洪先生聞到燒焦味，連夜叫醒同住的女兒，往外逃生。

基隆市消防局漏夜動員鄰近幾個分隊到場支援救火，因巷弄狹窄，消防人員拉水帶滅火，現場附近住戶都平安疏散。

消防局表示，火勢在20分鐘內完全撲滅。住戶都說，整晚附近放鞭炮一直沒有停，認為引起火災，消防人員已採證調查。

鞭炮放不停再惹禍？基隆民宅陽台墜火苗付之一炬。記者游明煌／翻攝
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鞭炮放不停再惹禍？基隆民宅陽台墜火苗付之一炬。記者游明煌／翻攝
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基隆 成功 消防人員

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