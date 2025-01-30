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吉伊卡哇攤販跑給警察追 網問：去年黃色小鴨怎沒抓？

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

日本人氣漫畫主角吉伊卡哇「游」進高雄港，吸引爆滿人潮，不少攤販搶賣盜版商品大撈「過年紅包」，代理商在年前提告，警方逮2名賣盜版品男子；今大年初二，網路流傳一名賣盜版氣球攤販跑給警察追的影片，有網友妙問「去年黃色小鴨怎沒抓？」

日本人氣漫畫主角吉伊卡哇與小巴、烏薩奇在高雄港灣展出，官方授權推出高雄限定的周邊商品，有攤販看準年節看展爆滿人潮的商機，在周圍設攤販售未授權的盜版商品。

吉伊卡哇的授權代理商三貝多股份有限公司25日向警方報案，警方配合觀光局及高流中心人員在現場巡視稽查，後苓雅和鹽埕警方分別在27日抓到69歲的林男及34歲姚姓男子販賣仿冒商品，經代理商指認後確認無官方授權，同樣依違規擺攤開罰，並依著作權法函送地檢署。

吉伊卡哇現場取締查得緊，但仍有攤販隱身人群中伺機賣盜版商品，今大年初二，網路Threads流傳一名賣盜版氣球的男子在現場跑給警察追的畫面，只見男子手中拎著氣球四處躲警察，隨後逃入人群中消失不見。

有網友紛紛在影片下方回應留言，不少網友贊成取締違規攤販指「暴利、盜版」、「支持警察嚴正執法」、「就不能賣，盜版的攤販一堆，有些違規攤販，還是有出來擺攤，只是躲起來，偷偷賣」、「雖然賺的是辛苦錢，但盜版錢何必賺」、「賣盜版，很丟臉」。

有網友則認為賣盜版的攤販「目標太明顯，維生不易」、「求生活不容易」，還有網友引用吉伊卡哇的諧音指攤販「吉體逃離」；另有網友妙問「去年黃色小鴨展出時，周圍一堆攤販賣盜版的也不見取締」。

一名在愛河港灣吉伊卡哇展示現場賣盜版氣球攤販（紅圈處）跑給警察追，後躲入人群中，被民眾拍下PO網。圖／取自Threads
一名在愛河港灣吉伊卡哇展示現場賣盜版氣球攤販（紅圈處）跑給警察追，後躲入人群中，被民眾拍下PO網。圖／取自Threads
一名在愛河港灣吉伊卡哇展示現場賣盜版氣球攤販（紅圈處）跑給警察追，後躲入人群中，被民眾拍下PO網。圖／取自Threads
一名在愛河港灣吉伊卡哇展示現場賣盜版氣球攤販（紅圈處）跑給警察追，後躲入人群中，被民眾拍下PO網。圖／取自Threads
一名在愛河港灣吉伊卡哇展示現場賣盜版氣球攤販（紅圈處）跑給警察追，後躲入人群中，被民眾拍下PO網。圖／取自Threads
一名在愛河港灣吉伊卡哇展示現場賣盜版氣球攤販（紅圈處）跑給警察追，後躲入人群中，被民眾拍下PO網。圖／取自Threads
林姓男子擺攤販賣吉伊卡哇盜版商品，被警方稽查查獲。記者石秀華／翻攝
林姓男子擺攤販賣吉伊卡哇盜版商品，被警方稽查查獲。記者石秀華／翻攝

吉伊卡哇 警察 高雄港

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