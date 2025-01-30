南投草屯超商初一遭休旅車3度衝撞幸無人傷 肇事駕駛強制送醫

南投縣草屯鎮7-11超商大年初一晚上遭休旅車三度衝撞，撞破超商入口兩道玻璃門後卡住，幸好無人員受傷。休旅車女駕駛疑似情緒不穩，闖禍後跑到馬路上，經警方強制送醫，肇事原因正由警方進一步調查。

超商監視器拍到車禍過程，昨晚6點多黑色休旅車停進草屯鎮博愛路小7停車位，休旅車竟加速衝向超商門口，因為門口有道駁坎，休旅車卡住，休旅車倒車後又加速再次被卡住，休旅車竟第三次加速衝撞，接連撞破兩道玻璃門後卡住。

超商店員和購物民眾都被這起事故嚇一跳後，幸好無人員受傷。女駕駛肇事後下車，向在場另一輛轎車敲門，希望搭車離去，被轎車駕駛拒絕。女駕駛竟走到道路中央，經過車輛慌忙閃避。

草屯警分局接獲報案，到場處理，要求女駕駛到超商旁空地，但女子情緒激動，且不願退回路旁，警方為確保女駕駛安全，將她強制送醫治療。

民眾表示，7-11真的是被撞到怕了，才會把入口改成兩道門，果然有效防範。但也質疑，交通法規處罰太低，導致駕駛不遵守交通法規，造成社會負擔。