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台中守護治安不打烊 警長慰勤送上年味與暖意
台中市警局第三分局分局長謝有筆與台中市大台中警察之友會第三辦事處主任陳志勲年節期間，特地走訪派出所慰勞子弟兵，與員警共進團圓飯，並親手送上春節紅包，讓員警們也能感受年味及滿滿的暖意。
員警平時因勤務繁忙，常簡單用餐後繼續執勤，惟春節假期大多數餐廳未營業，派出所向來都會提前張羅好執勤同仁的餐點，讓員警守護治安無後顧之憂。
謝有筆偕同陳志勲在年節期間分批走訪所屬派出所、隊，不僅送上象徵祝福的紅包，也坐下來與同仁們一同用餐，對於員警而言，抽空享用豐盛的佳餚，與平時並肩作戰的好夥伴閒話家常，也是一段難得的溫馨時光。
第三警分局表示，今年春節年假長達9天，警方規畫「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸的春安工作，利用集會、人潮聚集處所加強防竊、防搶、防詐騙宣導，維護金融機構安全。員警24小時鎮守第一線，從治安維護到交通疏導全力以赴，確保春節期間平安無虞，只為讓民眾安心享受難得的假期，迎接嶄新的一年。
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