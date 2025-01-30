南投初一夜傳山難 一對男女登山客失溫求救 空勤救出

南投大年初一晚傳山難，南投縣信義鄉東郡大山、本鄉山鞍部附近有一對林姓男女山友因失溫求救，空勤總隊今晨派黑鷹直升機入山搜救，因雲層覆蓋，搭載4搜救隊員搜救，順利找到2名山友，並載回同富落地，由消防員協助送醫。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊昨晚接獲空勤總隊勤務指揮中心電話命令，執行南投縣信義鄉東郡大山、本鄉山鞍部附近，34歲林姓女山友，以及33歲林姓男山友因失溫待救，申請救援任務。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊說明，獲報派遣黑鷹直升機，在今天清晨6時58分起飛，7時30分時抵達目標區，發現當地雲層覆蓋，在7時40分至信義鄉同富停機點搭載4名搜救隊員後，在7時58分抵達櫧山北鞍營地，並依周邊場域及天氣狀況完成高、低空偵察。