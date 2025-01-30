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不滿沒預約要等近2小時 3煞初一深夜按摩變砸場

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

吳姓男子等3人昨天大年初一深夜到台北市中山區新生北路某按摩館按摩，因店內客滿不耐久候砸場，駕車離去，警方獲報以車追人，未料鎖定3人行蹤不久，他們就到警所投案，稱酒後情緒失控做案，事後後悔不已，警詢後依法送辦。

警方調查，24歲吳男、25歲張男、25歲鄭男昨晚10時許駕車到中山區新生北路某按摩館準備消費，但店內客滿，店員表示現場須等待近2小時，3人不耐久候，返回車上持球棒砸毀店內看板及櫃台物品，犯後駕車逃離。

據悉，3人曾涉毒品、恐嚇、毀損等案，但無特定幫派背景。轄區中山二派出所員警獲報到場，已不見3人蹤影，另調閱監視器畫面以車追人，不久即鎖定3人車輛行蹤，犯後一度駕車開上國道。

不料，員警調閱監視器畫面追查時，3人今早10時許又駕車返回中山二派出所，自稱酒後情緒失控犯案，事後十分懊悔所以提前投案；但警方發現3人身上無酒味，相關監視器畫面及證人指述則顯示，3人涉嫌毀損、恐嚇、妨害秩序等罪明確，詢後依法將3人移送台北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警詢後依毀損、恐嚇、妨害秩序等罪嫌將吳男等3人移送台北地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝
警詢後依毀損、恐嚇、妨害秩序等罪嫌將吳男等3人移送台北地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝

失控 按摩 監視器

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