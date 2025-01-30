驚險！初一夜台74驚見「烈火公車」 嚇壞旁車駕駛

台中一輛巨業客運公車昨大年初一深夜行駛在台74線突然起火燃燒，緊急停靠路旁，嚇壞其他車輛駕駛，警方初步了解，這輛公車為林姓駕駛下班返廠途中，車上無乘客，未釀人員受傷，確切起火原因待釐清。

社會事新聞影音PO出影片顯示，這輛公車行經台74線中彰快速道路外側車道，車尾突然冒出火光，形成一條火龍，後又整個車尾燃燒，嚇壞其他後方駕駛，紛紛閃避，深怕遭受波及。

一名駕駛將行車紀錄器影片上傳表示「大過年也太可怕了，公車直接起火，真的差一點點就被燒到，本來已經準備要切去右線下交流道（匝道），幸好時間很晚沒有什麼車」，公車上看起來也沒有乘客了。

大雅警分局警說，昨天深夜11時許，64歲林姓公車駕駛下班駕駛公車欲回廠途中，行經台74線潭子路段，後側引擎室不明原因起火，林男發覺有異，將車停路邊。

大雅警分局說，林姓公車駕駛立即下車使用滅火器嘗試滅火，消防員獲報也迅速到場灌救，即時撲滅火勢，所幸車上沒有乘客，未造成人員受傷；警方也聯繫防撞車到場，派員協助現場交管，失火公車由拖吊車拖吊後，今天凌晨1時42分排除完畢。