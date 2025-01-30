台東2兄弟疑用蠟燭取暖 初二凌晨發生祝融雙雙不幸葬身火窟

台東縣海端鄉新武呂部落一間鐵皮屋，今天零時疑使用蠟燭不慎，導致火警，警消據報趕抵現場後，拉起水線滅火，雖然火勢在30分鐘內控制撲滅，但遺憾的是警消在清理火場時，發現屋內2名黃姓兄弟疑逃避不及，遭火燒已明顯死亡。至於相關火災原因正由警檢調查及相驗中。

關山警分局表示，這起火警意外發生在今天零時25分左右，勤務中心接獲通報後，海端聯合所隨同海端、池上及關山消防分隊前往滅火，抵達現場時一戶獨棟一層鐵皮住宅已濃煙密佈，由於天候乾冷，加上風勢助燃，火勢相當猛烈；警消抵達現場時鐵皮屋已陷入火海。

警消立即拉起水線展開滅火，花了約30分鐘時間內，才將火勢控制住，未料，消防人員在清理火場時，發現屋內54歲和47歲黃姓兄弟倒臥在地，已明顯死亡。關山警分局隨即指派偵查隊至現場蒐證，同時聯繫死者家屬，並將報請地檢署相驗，釐清事故原因。

據了解，2兄弟平時以打臨工為生，感情不錯，也未和他人結怨，生活相當單純，昨晚2兄弟疑似使用蠟燭取暖，今天零時就發生火警了。另部落村民表示，2兄弟原本住的房子去年被颱風邊坡土石破壞，申請災後整修，目前尚未完工，2人就暫住一旁沒有電的鐵皮屋。