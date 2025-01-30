快訊

初二嘉義大埔規模5.6地震 氣象署：0121餘震、不排除還有大規模餘震

除夕悲歌！台中男嬰臍帶還未脫落溺斃大排 路人嚇壞

江浙滬上班族「周末遊日」夯 1年去13次不只因為成本低

台東2兄弟疑用蠟燭取暖 初二凌晨發生祝融雙雙不幸葬身火窟

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣海端鄉新武呂部落一間鐵皮屋，今天零時疑使用蠟燭不慎，導致火警，警消據報趕抵現場後，拉起水線滅火，雖然火勢在30分鐘內控制撲滅，但遺憾的是警消在清理火場時，發現屋內2名黃姓兄弟疑逃避不及，遭火燒已明顯死亡。至於相關火災原因正由警檢調查及相驗中。

關山警分局表示，這起火警意外發生在今天零時25分左右，勤務中心接獲通報後，海端聯合所隨同海端、池上及關山消防分隊前往滅火，抵達現場時一戶獨棟一層鐵皮住宅已濃煙密佈，由於天候乾冷，加上風勢助燃，火勢相當猛烈；警消抵達現場時鐵皮屋已陷入火海。

警消立即拉起水線展開滅火，花了約30分鐘時間內，才將火勢控制住，未料，消防人員在清理火場時，發現屋內54歲和47歲黃姓兄弟倒臥在地，已明顯死亡。關山警分局隨即指派偵查隊至現場蒐證，同時聯繫死者家屬，並將報請地檢署相驗，釐清事故原因。

據了解，2兄弟平時以打臨工為生，感情不錯，也未和他人結怨，生活相當單純，昨晚2兄弟疑似使用蠟燭取暖，今天零時就發生火警了。另部落村民表示，2兄弟原本住的房子去年被颱風邊坡土石破壞，申請災後整修，目前尚未完工，2人就暫住一旁沒有電的鐵皮屋。

關山警分局呼籲民眾使用家中火源，如瓦斯、爐火或是蠟燭等，用畢應檢視是否完全已關閉或熄滅，以免引起火災。另民眾若發現可疑人事物或是異常狀況，請撥打110獲通報派出所，員警將儘速前往妥適處置。

台東縣海端鄉新武呂部落一間鐵皮屋，今天零時疑使用蠟燭不慎，導致火警，警消據報趕抵現場後，拉起水線滅火。圖／關山警分局提供
台東縣海端鄉新武呂部落一間鐵皮屋，今天零時疑使用蠟燭不慎，導致火警，警消據報趕抵現場後，拉起水線滅火。圖／關山警分局提供
消防人員在清理火場時，發現屋內54歲和47歲黃姓兄弟倒臥在地，全身被火燒，已明顯死亡。圖／關山警分局提供
消防人員在清理火場時，發現屋內54歲和47歲黃姓兄弟倒臥在地，全身被火燒，已明顯死亡。圖／關山警分局提供

兄弟 台東 火災 蠟燭

延伸閱讀

大年初一拜祖先 基隆神桌不慎火燒厝 6旬婦送醫

彰化伸港福安宮今年首度發美金發財金 初一大排長龍

機尾起火…祝融吞噬南釜山機場客機 機上176人緊急逃生

影／彰化火災2死2命危 娃娃車老師來接3歲童…得知已亡惡耗驚愕

相關新聞

台東2兄弟疑用蠟燭取暖 初二凌晨發生祝融雙雙不幸葬身火窟

台東縣海端鄉新武呂部落一間鐵皮屋，今天零時疑使用蠟燭不慎，導致火警，警消據報趕抵現場後，拉起水線滅火，雖然火勢在30分鐘...

新北男子初一駕車失控衝進輪胎行 被米其林寶寶擋下

新北市21歲簡男昨晚6時許開車行經泰山區新北大道六段與明志路口時，疑因方向盤故障車輛失控，先撞擊停等紅燈的郭姓騎士後再撞...

台東初一民宅驚見白骨 胞弟返鄉過年才知男子死亡逾半年

台東縣海端鄉63歲古姓男子昨被回家過年的親友發現己經陳屍在臥房內，棉被蓋住只剩骷髏，死亡至少半年以上，親人見狀趕緊報案。...

除夕悲歌！台中男嬰臍帶還未脫落溺斃大排 路人嚇壞

除夕夜悲歌！有民眾除夕發現台中市梧棲、龍井交界處的龍安中排有一男嬰在水圳中載浮載沉，嚇壞路人，經消防員打撈，發現男嬰已死...

驚險！初一夜台74驚見「烈火公車」 嚇壞旁車駕駛

台中一輛巨業客運公車昨大年初一深夜行駛在台74線突然起火燃燒，緊急停靠路旁，嚇壞其他車輛駕駛，警方初步了解，這輛公車為林...

初一屏東、高雄2民眾落海 海巡順利救上岸

大年初一屏東小琉球及高雄一港口港區均發生民眾落海案件，海巡署南部分署第五岸巡隊發現後，迅速下水救援，所幸2落海民眾都被成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。