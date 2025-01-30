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新北男子初一駕車失控衝進輪胎行 被米其林寶寶擋下

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市21歲簡男昨晚6時許開車行經泰山區新北大道六段與明志路口時，疑因方向盤故障車輛失控，先撞擊停等紅燈的郭姓騎士後再撞進路口輪胎行，輪胎行鐵捲門當場被撞破。簡男遭安全帶勒傷意識清醒，郭男右腳擦挫傷，車禍原因仍待警方調查。

據了解，林口警方昨晚6時許獲報，在泰山區新北大道六段與明志路三段口，發生車輛衝撞店面車禍。警方及救護人員獲報趕抵，發現1輛白色轎車先撞上停等紅燈的騎士後，再撞擊路口輪胎行鐵捲門，巨大的撞擊力導致鐵捲門遭撞破，直到撞到店內米其林寶寶後才停下，所幸當時輪胎行並未營業無人受傷。

肇事的21歲簡男向警方表示開車行經該路口時，方向盤突然故障導致車輛失控才會釀禍。被撞的39歲郭姓騎士右腳擦挫傷、簡男則是被安全帶勒傷，雙方均意識清醒無生命危險，由救護車送往輔大醫院治療。雙方酒測值均為0，車禍確切原因及肇責歸屬仍待警方調查。

簡男車輛衝進輪胎行，直到撞到米其林寶寶前才停下。記者黃子騰／翻攝
簡男車輛衝進輪胎行，直到撞到米其林寶寶前才停下。記者黃子騰／翻攝
肇事的簡男供稱車輛方向盤故障才會釀禍。記者黃子騰／翻攝
肇事的簡男供稱車輛方向盤故障才會釀禍。記者黃子騰／翻攝
車輛撞破路口輪胎行鐵捲門。記者黃子騰／翻攝
車輛撞破路口輪胎行鐵捲門。記者黃子騰／翻攝

失控 車禍

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