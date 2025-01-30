聽新聞
0:00 / 0:00
除夕悲歌！台中男嬰臍帶還未脫落溺斃大排 路人嚇壞
除夕夜悲歌！有民眾除夕發現台中市梧棲、龍井交界處的龍安中排有一男嬰在水圳中載浮載沉，嚇壞路人，經消防員打撈，發現男嬰已死亡，由於男嬰臍帶還沒脫落，身上沒有衣物，報請檢方相驗，並進一步釐清案情。
台中市消防局在除夕下午2時27分獲報，有一名男嬰在梧棲向上路八段龍安中排載浮載沉，立即報警。
消防局表示，消防局派遣梧棲分隊，出動各式消防車3輛、橡皮艇1艘、消防人員7名，由小隊長陳癸樺擔任指揮官， 現場水圳內發現一具男嬰遺體，由消防人員協助打撈上岸後交由警方處理。
台中市警局烏日分局表示，龍津派出所接獲清水分局轉報，有男嬰在龍津派出所轄內的龍安中排溺斃，到場發現男嬰臍帶還沒脫落，身上未著衣物，已報請檢方相驗，並進一步釐清案情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言