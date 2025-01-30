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初一屏東、高雄2民眾落海 海巡順利救上岸

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

大年初一屏東小琉球及高雄一港口港區均發生民眾落海案件，海巡署南部分署第五岸巡隊發現後，迅速下水救援，所幸2落海民眾都被成功救起，沒有生命危險。

第五岸巡隊表示，昨晚6點多，小琉球安檢所人員發現執檢區左側1名女子不慎落海呼救，隨即攜帶救生圈及魚雷浮標下水救援，救援上岸後，經屏東消防人員初步檢查無明顯外傷，自行和親屬返家。

隨後晚間7點，第五岸巡隊一港口安檢所人員發現執檢區前方1名男子落海，立即丟擲救生圈幫其建立浮力，並將其救援上岸，經檢查身體無明顯外傷，隨後由警方辦理後續事宜。

第五岸巡隊表示，民眾前往海邊或港區活動時，務必注意自身安全，若發生救生救難等危急狀況，務必撥打海巡「118」報案專線，海巡署將提供救援服務。

大年初一屏東小琉球及高雄一港口港區均發生民眾落海案件，海巡署南部分署第五岸巡隊發現後，迅速下水救援，所幸2落海民眾都被成功救起，沒有生命危險。圖／第五岸巡隊提供
大年初一屏東小琉球及高雄一港口港區均發生民眾落海案件，海巡署南部分署第五岸巡隊發現後，迅速下水救援，所幸2落海民眾都被成功救起，沒有生命危險。圖／第五岸巡隊提供

小琉球 屏東 海巡署

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