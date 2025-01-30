快訊

國家級警報響！上午10時11分南部有感地震 10縣市震度3級以上

他驚訝原價屋組電腦「不附驅動光碟、說明書」了？網嘆：早已成常態

中職／大跳三振舞！李珠珢任SBS演藝大獎頒獎人成創舉 網：啦啦隊界大谷翔平

聽新聞
0:00 / 0:00

台東初一民宅驚見白骨 胞弟返鄉過年才知男子死亡逾半年

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣海端鄉63歲古姓男子昨被回家過年的親友發現己經陳屍在臥房內，棉被蓋住只剩骷髏，死亡至少半年以上，親人見狀趕緊報案。警方初步調查發現，死者生前由姪兒照顧，疑似姪兒發現叔叔死亡後太害怕而不敢報警，以至於拖了半年多才曝光。

警方已在古男的住所拉起封鎖線，門口還留著姪兒用來塞門縫避免氣味外露的棉被，趕回家過年的親友原本開心團聚，卻發現家人己經過世，而且只剩白骨，卻還沒下葬，心情沉重。

據了解，古翁以往在林班地工作，腿部因受傷行動不便，獨居未婚，去年因身體不適，兄弟決定交由住附近的徐姓姪兒照料。

不過去年端午節前後，古翁疑似生重病不吃不喝，之後疑姪兒發現他已死亡，太過害怕竟只以棉被蓋住屍體，並且封住房門窗戶，以免氣味外露。該名姪兒事後遇到家人電話詢問，推稱「叔叔到花蓮看病」，直到死者弟弟過年回家，意外看到屋內的古男白骨，趕緊報案。

警方獲報也趕到現場採證，並且封鎖現場，製作筆錄，至於古姓男子死因是否他殺還是因病死亡，將由檢察官進行相驗調查。

台東縣海端鄉63歲古姓男子昨被返鄉過年的親人發現己經陳屍在臥房內成白骨，研判死亡半年，警方拉起封鎖線調查。圖／民眾提供
台東縣海端鄉63歲古姓男子昨被返鄉過年的親人發現己經陳屍在臥房內成白骨，研判死亡半年，警方拉起封鎖線調查。圖／民眾提供

台東 死亡 氣味 獨居 過年

延伸閱讀

DeepSeek創辦人返鄉過年 班主任曝「家庭背景」：他不是書呆子

桃園復興下雪4公分民眾湧入賞雪 警方管制這裡車輛無雪鏈禁入

影／桃園拉拉山今年第一場雪 車輛上山管制籲加掛雪鏈

「髒棉被」裡面藏68萬私房錢！兒大掃除誤扔 老爸嚇到從病床彈起

相關新聞

台東初一民宅驚見白骨 胞弟返鄉過年才知男子死亡逾半年

台東縣海端鄉63歲古姓男子昨被回家過年的親友發現己經陳屍在臥房內，棉被蓋住只剩骷髏，死亡至少半年以上，親人見狀趕緊報案。...

不滿北市知名按摩店大年初一「沒位置」 3煞持球棒砸店

位處台北市中山區新生北路二段的不老松足湯新生行館，昨天農曆大年初一晚上發生砸店糾紛，店員報警供稱，一夥3人前來消費要按摩...

影／鞭炮響整夜疑釀火燒車 基隆和平島2車慘被燒成骨架

今天大年初二，昨天初一晚基隆不平靜，和平島、健民街接連發生兩起火警，都疑是因為民眾燃放鞭炮引發，其中和平島和一路有2輛分...

影／桃園平鎮四層透天厝一樓火警 受困4人全送醫

大年初一深夜不平靜！桃園市平鎮區合作街1棟透天厝的一樓昨深夜10點多突然起火燃燒，由於一樓堆滿雜物，火勢一發不可收拾，甚...

自撞台64線五股匝道車頭全毀 自小客2人送醫

新北市台64線五股匝道，今晚6時許發生一起自小客車自撞匝道事故。造成該車車頭全毀，徐姓駕駛和女乘客2人送醫。詳細事故原因...

除夕夜炸不停 新北接221件報案 最重罰15萬

春節放鞭炮是長久以來的習俗，也是不少民眾吃完年夜飯後親子同樂的夜間活動，不過隨城市發展，新北市6年前就規範特定時段、區域...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。