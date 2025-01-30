台東初一民宅驚見白骨 胞弟返鄉過年才知男子死亡逾半年

台東縣海端鄉63歲古姓男子昨被回家過年的親友發現己經陳屍在臥房內，棉被蓋住只剩骷髏，死亡至少半年以上，親人見狀趕緊報案。警方初步調查發現，死者生前由姪兒照顧，疑似姪兒發現叔叔死亡後太害怕而不敢報警，以至於拖了半年多才曝光。

警方已在古男的住所拉起封鎖線，門口還留著姪兒用來塞門縫避免氣味外露的棉被，趕回家過年的親友原本開心團聚，卻發現家人己經過世，而且只剩白骨，卻還沒下葬，心情沉重。

據了解，古翁以往在林班地工作，腿部因受傷行動不便，獨居未婚，去年因身體不適，兄弟決定交由住附近的徐姓姪兒照料。

不過去年端午節前後，古翁疑似生重病不吃不喝，之後疑姪兒發現他已死亡，太過害怕竟只以棉被蓋住屍體，並且封住房門窗戶，以免氣味外露。該名姪兒事後遇到家人電話詢問，推稱「叔叔到花蓮看病」，直到死者弟弟過年回家，意外看到屋內的古男白骨，趕緊報案。