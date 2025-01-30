影／鞭炮響整夜疑釀火燒車 基隆和平島2車慘被燒成骨架

今天大年初二，昨天初一晚基隆不平靜，和平島、健民街接連發生兩起火警，都疑是因為民眾燃放鞭炮引發，其中和平島和一路有2輛分鄰停放的自小客發生火燒車，消防人員撲滅後已被燒成骨架，火調人員都已採證調查，疑燃放鞭炮引發。

大年初一晚，基隆不平靜，各地民眾燃放鞭炮、沖天炮不絕於耳，消防局昨晚9時33分獲報，中正區和一路131巷土地公廟旁有休旅車發生火燒車，被燒成火球，另一輛也被燒及，已經濃煙竄天，派遣中正分隊前往。

居民指出，相鄰停放路邊的2輛自小客前後接連發生火警，當時鞭炮聲響不停，有火花從天降，有人在附近狂放鞭炮、煙火、沖天炮等，接著聽到爆裂聲就起火，懷疑是鞭炮引發火警。

消防局中正分隊長周民強說，消防人員獲報到達現場後，2輛自小客已燒起來 而且傳出爆炸聲，全面壓制滅火，10分鐘後撲滅，是否由鞭炮引起，已由火調科採證調查。

也是在昨晚近10時，健民街同樣傳出也疑似放鞭炮引發車火，大批消路竹人車趕至，迅速被撲滅。（新聞中和平島火燒車影片由義消提供）