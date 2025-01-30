影／桃園平鎮四層透天厝一樓火警 受困4人全送醫

大年初一深夜不平靜！桃園市平鎮區合作街1棟透天厝的一樓昨深夜10點多突然起火燃燒，由於一樓堆滿雜物，火勢一發不可收拾，甚至有火焰冒出，報案民眾指稱至少有4人受困，消防局據報，派出大批人車到場搶救，將8旬涂姓夫婦與他們兒子媳婦送醫，起火原因待釐清。

119勤指中心昨晚10點21分據報，位於桃園平鎮區合作街1棟透天厝的一樓突然發生火警，火勢來得又急又猛，嚇得左鄰右舍紛紛走避，119同時間湧入大量報案電話，指稱平常該棟至少有 5、6名大概是三代，但案發後並未見他們逃出，立刻派出第四救災救護大隊復旦分隊18輛消防車、6輛救護車共50名救災救護人員前往。

消防局表示，救援車輛在晚間10點29分抵達，發現起火的住宅是棟地上四層鋼筋混凝土RC建築，起火地點位於一樓，但是一樓大門旁放有許多易燃衣物，還放有許多雜物，不僅阻礙逃生也影響救援，不過救難人員在深夜11點15分，已將受困的4位民眾陸續救出，其中2名男子預防性送醫檢查，火勢在深夜11點8分完全撲滅。

消防局今天凌晨說明，現場救出2南2女共4位民眾，送到醫院後已全部清醒，2名預防性送醫檢查的男子分別為84歲涂姓老翁及其54歲兒子，由幼獅和平鎮分隊送往楊梅天成醫院檢查；至於82歲彭姓老嫗及45歲郭姓媳婦則分別由興國和復旦分隊送往聯新醫院救治。