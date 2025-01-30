不滿北市知名按摩店大年初一「沒位置」 3煞持球棒砸店

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

位處台北市中山區新生北路二段的不老松足湯新生行館，昨天農曆大年初一晚上發生砸店糾紛，店員報警供稱，一夥3人前來消費要按摩，不滿被回覆需要預約、沒位置，氣憤衝回車上抄起球棒砸店，店內櫃檯、玻璃展示櫃都被毀損，玻璃碎裂滿地。

轄區中山警方1月29日晚上10點55分獲報趕抵，現場無人受傷，3名嫌犯犯案後開車逃逸，目前仍在調閱監視器畫面追緝；由於受害店家是做正當生意，且連鎖分店遍及全台，員警已通知店家老闆製作筆錄，釐清近期是否跟人結怨，或是背後進一步動機。

「不老松」是業界公認近年擴張速度最快、規模最大按摩業品牌，以日式禪風裝潢、24小時營業、龜苓膏和養生湯品為三大特色，目前全台有超過20間分店。

位處台北市中山區新生北路二段的不老松足湯新生行館，昨天農曆大年初一晚上發生砸店糾紛。記者翁至成／翻攝
位處台北市中山區新生北路二段的不老松足湯新生行館，昨天農曆大年初一晚上發生砸店糾紛。記者翁至成／翻攝

按摩 櫃檯 監視器

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