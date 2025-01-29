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高雄男除夕夜拿辣椒水搶超商 2名女店員都被噴
高雄邱姓男子除夕夜走進鳳山一家超商，手持辣椒水噴霧器對女店員說「錢拿出來」，女店員急中生智，告訴他年節期間不會存放大筆現金，男子離去前朝女店員噴辣椒水，店外另名女店員要阻止男子離去時，也被他噴辣椒水。警方今天下午1時許逮捕嫌犯邱男，訊後依恐嚇取財等罪嫌送辦。
警方表示，嫌犯邱姓男子（45歲）昨晚9時許，突然走進鳳山區光遠路一家超商，手拿辣椒水噴霧器，要求櫃台的女店員把現金拿出來給他；但女店員告訴邱男，過年期間超商不會存放大筆現金，邱男才放棄行搶，但轉身要離去前，又對女店員噴灑辣椒水。
當時店外另一名女店員見狀上前協助阻止邱男離開超商，邱男又朝她噴灑辣椒水，之後才倉皇騎機車逃離現場。2名超商女店員案發後到派出所報案，提出恐嚇取財、傷害告訴。警方受理案件後，立刻成立專案小組追查。
警方調閱超商周邊相關監視器展開分析，今天下午1時許循線在鳳山區鳳東路的租處逮捕邱男，現場查獲邱男做案用辣椒水、衣著，全案調查後依涉恐嚇取財、傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
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