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台中79歲婦人走失茫然站在火車站內 失聯12小時被找回

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

藝人林葉亭85歲的父親失蹤11天，找到時已死亡，老人走失問題引起大眾關心。台中市今亦傳出，79歲的何姓婦人平日記憶力退化，22日清晨7時許從和平區谷關搭公車前往東勢拜訪小女兒，但因睡過頭，一路坐到台中火車站才下車。住東勢的小女兒苦等不到母親，和姊姊連繫之後趕緊報案，所幸經警方協助，得知母親曾在台中火車站下車，後來趕往車站，才找到失聯了12小時、茫然站在火車站裡的母親。

警方說，市警三分局立德派出所警員吳育鑫、黃盟茜於22日晚間9時許執勤時，何姓姊妹焦急地進入派出所內求助，且姊妹倆已沿著公車路線一路搜尋一整天，心情十分焦慮。所幸接獲當地派出所通知，得知公車司機說，何母疑因睡過頭，一路坐到台中火車站才下車，對她仍有印象。

經員警分頭調閱周邊監視器畫面，發現何婦下車後一路朝著火車站方向前進，於是和姊妹倆趕往火車站，後來就在樓梯旁發現母親茫然站立的身影，兩人趕緊將母親帶回派出所。

據了解，何婦當時身上僅帶敬老卡，和女兒失聯後，也不敢向他人救助，從早到晚未進食，一進派出所便頻頻說著自己好餓。員警見狀趕緊遞上溫開水為她解渴，姊妹倆感激警方的全力協助，緊緊和母親相擁，還說要帶母親去好好飽餐一頓。

警方說，消息上午在警方傳開，認為因市警三分局等相關單位處理得宜，才讓何家母女得以團圓，值得嘉勉。而對於民眾尋找失聯親人的無助及焦慮心情，警方能感同身受，獲報後一定會全力以赴，幫助每位需要協助的民眾找到回家路。

但也特別呼籲，若在街頭發現需要幫助的民眾，希望大家能不吝伸出援手，提供一點關懷，讓更多人能在這個團圓的時刻平安回到家人身邊。

何姓姊妹歷經12小時尋找，才在警方協助下把母親找到。圖／民眾提供
何姓姊妹歷經12小時尋找，才在警方協助下把母親找到。圖／民眾提供

小女兒 母親 火車站

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