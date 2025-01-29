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揪感心！警民送暖 4小學251生獲年菜+助學金
桃園市中壢警分局自強派出所正副所長，長期關注轄區內需要幫助的弱勢或清寒家庭，年年攜手在地企業「奇朵菈生技公司」寒冬送暖，今年農曆除夕前購置251份年菜組分贈中原、信義、華勛及宋屋等4所國小寒生，每人並頒發2000元助學金，希望學童快快樂樂過年。
自強所長黃智勇表示，加強重要節日安全維護工作期間，警所同仁平時落實勤區查察工作，與轄內附近國小建立緊密聯繫管道，發掘學區內的清寒家庭，因此與副所長蔡易廷結合社會善心人士的愛心，讓弱勢家庭的學童也能感受年節歡樂。
由於黃智勇、蔡易廷正副所長的熱心，除了維護轄區治安，還不忘關懷弱勢，讓奇朵菈生技有限公司負責人薛文娸心有戚戚焉而大力響應，不僅號召客戶及好友一同做公益送暖，購買「水水灶咖」年菜組，還加碼頒贈學童助學金及小禮物。
薛文娸說，秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，希望能拋磚引玉，聯手中壢警分局自強派出所建立管道將愛送出去，讓孩子們吃飽營養健康，同時期許學童們長大後也讓這份愛繼續傳遞下去，溫暖充滿人間。
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