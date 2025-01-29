快訊

初一國運籤出爐！苗栗玉清宮抽「人民」下下籤 暗示朝野對立恐兩敗俱傷

國外新年怎麼過？「招財大法」樂透打牌一路發 各國好運習俗看過來

解放軍東部戰區初一發影片！《以武止戈》揭戰區戰備情形 片尾驚見台灣地圖

音量太大遭檢舉而曝光 6移工小年夜宿舍辦毒趴遭逮

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

樂極生悲！苗栗縣警方27日小年夜當天晚上8點左右接獲民眾檢舉，指稱竹南鎮某處移工宿舍疑似開毒趴，現場音量極大樂翻天，轄區竹南分局獲報後集合線上警力及協勤民力前往查看。

員警到場後發現6名移工於屋內聚集開趴，桌上散落9包毒品咖啡包，經警方詢問在場人均否認持有、施用，遂將6名嫌犯全數帶回大同派出所釐清。

竹南警方今天表示，經檢驗現場查扣咖啡包呈甲基卡西酮（二級毒品）陽性反應，依法將6名嫌疑人逮捕，昨訊後依毒品罪嫌將6人移送台灣苗栗地方檢察署偵辦。

竹南分局呼籲，春節治安工作不打烊，年節假期民眾團聚歡樂，莫逞一時之樂，使用毒品遺害百年身，拒絕毒品珍惜生命，健康無價。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

6名移工涉嫌開毒趴，全數被帶回大同派出所釐清案情，訊後被依法送辦。圖／警方提供
6名移工涉嫌開毒趴，全數被帶回大同派出所釐清案情，訊後被依法送辦。圖／警方提供
有6名移工涉嫌在小年夜當晚在宿舍開毒趴，結果因現場音量太大遭檢舉而曝光。圖／警方提供
有6名移工涉嫌在小年夜當晚在宿舍開毒趴，結果因現場音量太大遭檢舉而曝光。圖／警方提供

毒品 毒趴 移工

延伸閱讀

悲傷初一！凌晨惡火吞噬土城店鋪 救出6移工1人送醫不治

小年夜不平靜！嘉義大埔22:59發生規模4.6地震 12縣市有感

影／900萬毒品藏保險箱 老少配毒鴛鴦遭埋伏警查獲

桃園機場移工台灣過年 歌唱、競技度佳節

相關新聞

台中驚傳男子和法鬥愛犬陳屍停車場車內 死因待查

今天大年初一，台中市一名男子和他的法鬥愛犬上午被發現陳屍在一處景點的停車場轎車內，警消據報趕到，發現男子和狗已明顯死亡，...

花蓮男子疑自製煙火除夕夜引爆炸 全身50％灼傷加護病房插管搶救

花蓮除夕夜不平靜，花蓮市廣東街一間民宅突然傳出爆炸聲，21歲吳姓男子逃出屋外，全身有約50％的二度燒傷，附近住戶趕緊沖水...

台中知名步道出意外 72歲男駕車墜10米深山谷獲救送醫

大年初一，台中市張姓市民上午11時40分駕車前往太平區咬人狗坑步道登山，但在山區產業道路迴轉時，因不慎誤踩油門，掉落約1...

音量太大遭檢舉而曝光 6移工小年夜宿舍辦毒趴遭逮

樂極生悲！苗栗縣警方27日小年夜當天晚上8點左右接獲民眾檢舉，指稱竹南鎮某處移工宿舍疑似開毒趴，現場音量極大樂翻天，轄區...

初一屏東市北區市場突傳火警 幸無人傷亡消防控制殘火

屏東市北區市場今天下午突然發生火警，屏東縣消防局於下午1時21分接獲報案，出動12車27人搶救，已於下午2時18分控制住...

高雄透天厝4樓鐵窗燒金紙嚇壞路人 警方要查可重罰1.2萬

高雄市左營區有民眾透天厝4樓陽台的鐵窗燒金紙，路過民眾看到，以為發生火災，仔細一看才發現是在燒金紙。轄區左營警分局說，至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。