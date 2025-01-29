音量太大遭檢舉而曝光 6移工小年夜宿舍辦毒趴遭逮

樂極生悲！苗栗縣警方27日小年夜當天晚上8點左右接獲民眾檢舉，指稱竹南鎮某處移工宿舍疑似開毒趴，現場音量極大樂翻天，轄區竹南分局獲報後集合線上警力及協勤民力前往查看。

員警到場後發現6名移工於屋內聚集開趴，桌上散落9包毒品咖啡包，經警方詢問在場人均否認持有、施用，遂將6名嫌犯全數帶回大同派出所釐清。

竹南警方今天表示，經檢驗現場查扣咖啡包呈甲基卡西酮（二級毒品）陽性反應，依法將6名嫌疑人逮捕，昨訊後依毒品罪嫌將6人移送台灣苗栗地方檢察署偵辦。

竹南分局呼籲，春節治安工作不打烊，年節假期民眾團聚歡樂，莫逞一時之樂，使用毒品遺害百年身，拒絕毒品珍惜生命，健康無價。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885