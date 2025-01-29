台東除夕夜火燒車 竟是車主放的火！警將人帶回調查

除夕夜台東發生一起火燒車意外，昨日晚上台東縣池上鄉萬朝橋下方產業道路一輛汽車起火燃燒，經消防隊滅火後，警方發現潘姓車主竟然就在附近，經詢問後發現竟是他點火燒車。警方將其帶回警局問訊，調查釐清放火原因，並依法送辦。

昨日晚上8時58分，關山警察分局池上分駐所員警獲報後，隨即前往查看，同時通知池上消防分隊前來協助滅火。員警抵達現場時，發現一民眾站在距火燒車地點約百公尺處，後經查為44歲潘姓男子，同時為火燒車車主。