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台東除夕夜火燒車 竟是車主放的火！警將人帶回調查

聯合報／ 記者潘奕言／台東即時報導

除夕夜台東發生一起火燒車意外，昨日晚上台東縣池上鄉萬朝橋下方產業道路一輛汽車起火燃燒，經消防隊滅火後，警方發現潘姓車主竟然就在附近，經詢問後發現竟是他點火燒車。警方將其帶回警局問訊，調查釐清放火原因，並依法送辦。

昨日晚上8時58分，關山警察分局池上分駐所員警獲報後，隨即前往查看，同時通知池上消防分隊前來協助滅火。員警抵達現場時，發現一民眾站在距火燒車地點約百公尺處，後經查為44歲潘姓男子，同時為火燒車車主。

警方詢問後，發現潘男情緒狀態不佳，而且表示「車上有人拆掉他的車體，所以才會放火燒車」，警消將火勢完全撲滅後，清查車內確定沒有人。警方將潘男帶回警局問訊，調查釐清放火燒車原因，並依法送辦。

台東除夕夜發生一起火燒車意外，經查竟是車主放火燒車。圖／警方提供
台東除夕夜發生一起火燒車意外，經查竟是車主放火燒車。圖／警方提供
台東除夕夜發生一起火燒車意外，經查竟是車主放火燒車。圖／警方提供
台東除夕夜發生一起火燒車意外，經查竟是車主放火燒車。圖／警方提供
台東除夕夜發生一起火燒車意外，經查竟是車主放火燒車。圖／警方提供
台東除夕夜發生一起火燒車意外，經查竟是車主放火燒車。圖／警方提供

台東 火燒車 警察 車主

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