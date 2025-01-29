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花蓮男子疑自製煙火除夕夜引爆炸 全身50％灼傷加護病房插管搶救
花蓮除夕夜不平靜，花蓮市廣東街一間民宅突然傳出爆炸聲，21歲吳姓男子逃出屋外，全身有約50％的二度燒傷，附近住戶趕緊沖水為傷者協助降溫。事發原因疑似是吳男在家自行重製煙火而發生爆炸，目前在慈濟醫院加護病房插管搶救。消防局呼籲，年節放煙火一定要選擇合法產品，以免發生憾事。
昨天晚上7時32分左右，廣東街一間民宅發生爆炸意外，巨大聲響嚇壞鄰居，看到吳姓男子衝到屋外，身上有燒燙傷，大家趕緊拉起家中水管朝男子身上沖水降溫，還拿沾濕的浴巾蓋住他上半身，屋內有陣陣濃煙，民眾擔心屋內有火勢，緊急報案。
根據現場照片，民宅客廳桌上有搗製藥物的杵臼，地上、桌上與沙發都是白色粉末，疑似是鄰居先拿滅火器滅火。事發當時，吳男自己一人在家，疑似自行重製煙火，他將煙火火藥集中後就發生爆炸，甚至都沒有點火。
吳男家人一晚沒睡，非常擔心，到今天還在清理爆炸後的玻璃碎片等物，低調表示吳男不是在做爆裂物，之前就有告誡他不要做這麼危險的事，但都講不聽，沒想到昨天發生爆炸，目前人還在加護病房救治中。
消防局第一大隊副大隊長温宗豪表示，昨晚7時40分接獲報案，廣東街一間民宅發生爆炸，出動花蓮、仁里、自強分隊8車18人前往搶救，現場1樓有冒煙、沒有火勢，發現傷者有燒燙傷，臉部、雙手、雙腳有約50％二度燒傷，立即送醫急救。
温宗豪說，現場疑似自行調製煙火火藥，不慎引發爆炸，呼籲民眾施放煙火，請選擇合法產品，並遠離易燃物，才能確保安全。
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