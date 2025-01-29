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高雄透天厝4樓鐵窗燒金紙嚇壞路人 警方要查可重罰1.2萬
高雄市左營區有民眾透天厝4樓陽台的鐵窗燒金紙，路過民眾看到，以為發生火災，仔細一看才發現是在燒金紙。轄區左營警分局說，至今天中午為止，尚未接獲相關報案，但在陽台鐵窗燒金紙的行為可能違反社會秩序維護法，警方將函請法院簡易庭認定、裁處。
今天網路流傳一段15秒鐘影片，畫面中有火光從路旁透天厝的4樓陽台竄出，網友說，看到民宅4樓的鐵窗冒出火舌，「還以為民宅失火」，仔細一看竟是該戶人家把金爐放在鐵窗上燒金紙。
警方說，查影片拍攝的燒金紙地點是在左營區自由四路的民宅，警方截至今天中午都尚未接獲相關報案。經檢視影片，在民宅4樓鐵窗燒金紙的民眾，疑似違反社會秩序維護法第68條1項1款「無正當理由，於公共場所、房屋近旁焚火而有危害安全之虞」，可處3日以下拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰。
左營分局將查明相關事實後，移請橋頭地方法院簡易庭依法認定、裁處。警方呼籲，民俗節慶燒金紙請到戶外空曠地區，避免在自宅內燃燒物品，以免觸法。
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