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高雄8旬翁駕車追撞藍寶堅尼Urus SUV 網友直呼「賠慘了」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

高雄何姓男子昨天除夕下午5時許，駕車行經左營區民族一路與大中路口，疑似暴衝追撞前方1輛售價1200萬元起跳的藍寶堅尼Urus SUV。網友貼出車禍影片，直呼「賠慘囉」。警方說，本起車禍未造成人員傷亡，何男與藍寶堅尼的駕駛都沒有酒駕，相關肇事責任將由交通大隊後續調查釐清。

警方表示，左營警分局昨天下午5時許，接獲民眾報案指稱左營區民族一路與大中路口有交通事故發生，立即派員前往處理，抵現場後發現是1輛深色的日產休旅車，追撞前方的綠色藍寶堅尼Urus SUV。

警方說，何姓男子（82歲）駕駛日產休旅車沿大中一路東向西行駛至案發地點停等紅燈，在轉換綠燈起步時，疑似爆衝追撞前方由蕭姓男子（33歲）駕駛的藍寶堅尼 Urus SUV，何姓男子、蕭姓男子，及蕭男車上一名乘客都沒有受傷。警方對何男與蕭男酒測，兩人的呼氣酒測值都沒有酒精反應。

有網友在社群貼出藍寶堅尼 Urus SUV遭休旅車追撞的影片，並表示「賠慘囉，新年刮刮樂，刮到一頭牛」。警方說，這輛藍寶堅尼 Urus SUV售價至少1200萬元，初步檢視藍寶堅尼的車尾因車禍受損，後續將由雙方駕駛協商賠償事宜，警方已在肇事現場測繪、蒐證，肇事責任將由交通大隊調查釐清。

遭追撞的藍寶堅尼 Urus SUV。圖／讀者提供
遭追撞的藍寶堅尼 Urus SUV。圖／讀者提供
高雄何姓男子昨天除夕下午5時許，駕車行經左營區民族一路與大中路口，疑似暴衝追撞前方的藍寶堅尼 Urus SUV。圖／讀者提供
高雄何姓男子昨天除夕下午5時許，駕車行經左營區民族一路與大中路口，疑似暴衝追撞前方的藍寶堅尼 Urus SUV。圖／讀者提供

交通事故 休旅車 售價 藍寶堅尼 車禍

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