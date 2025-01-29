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詐騙集團成員超商遭逮 暱稱玉皇大帝、秦始皇好諷刺

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

柯姓少年、晋姓男子充當詐騙集團車手，日前受指示至ATM領錢，接連領了近50萬元，沒想到被台北市的巡邏員警發現形跡可疑上前攔查，一問之下果然就是車手，立刻逮捕，在現場周遭再逮收水手蔡姓少年，警詢後依詐欺、洗錢防制法移送法辦，少年部分移送少年法庭。

北市大安分局敦化南路派出所春節前夕，巡邏行經忠孝東路四段巷內某超商，發現16歲柯姓少年和38歲晋姓男子不斷進出超商，而且都在ATM櫃員機提款，手上還拿著小提袋，裡面多是卡片、鈔票，認定有異，上前詢問。

柯姓少年和晋姓男子錯愕不及反應，當場被抓包充當車手，警方反應機敏，立刻發現附近行跡怪異的詐騙集團收水成員17歲蔡姓男子，在場查扣3人共現金49萬3000元之提領贓款、5支通訊手機及5張金融卡等證物，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦，未成年則另依少年事件處理法移送少年法庭。

警方查看手機發現，3人之間彼此用通訊軟體Telegram溝通，但諷刺的是，3人暱稱分別叫「玉皇大帝」、「釋迦牟尼」、「秦始皇」，在春節期間打著神明的名號犯法，讓人直搖頭。

北市大安警方巡邏行經超商ATM，發現詐欺車手提領贓款。記者翁至成／翻攝
北市大安警方巡邏行經超商ATM，發現詐欺車手提領贓款。記者翁至成／翻攝
警方查扣犯罪工具、犯罪所得49萬3000元。記者翁至成／翻攝
警方查扣犯罪工具、犯罪所得49萬3000元。記者翁至成／翻攝

詐欺 詐騙集團 車手

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