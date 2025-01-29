新北8旬翁除夕訪友返家迷途 桃警用這招讓他平安歸

家住新北鶯歌的林姓老翁，除夕下午騎著電動代步車到桃園訪友，回程時迷途直到晚間近11時才拜託路人報警，桃園警分局埔子派出所到場關心，林翁表示只要找到火車站即可，未料代步車電量用盡，警方只好通知林翁家屬到所將領回，結束這場除夕迷途記。

桃園分局表示，埔子所昨晚10時30分接到熱心民眾報案，表示永安路上有名騎著電動代步車的老翁疑似迷途，自下午就看到老翁不斷出現，過了全家圍爐時間還見到人在市區繞圈圈，於是幫忙報警處理。

埔子所副所長周祥瑞據報，立刻與警員記清賢驅車趕往現場關懷了解，80歲的林翁說，下午騎著電動代步車出門訪友，從鶯歌騎到桃園之後，沒想到要回家時，卻東南西北搞不清楚，找不到回家的路了，林翁說「只要找到桃園火車站，他就知道回家的方向」員警於是開巡邏車在前引導，沒想到只行駛不到200公尺電動車就沒電拋錨了。