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新北8旬翁除夕訪友返家迷途 桃警用這招讓他平安歸
家住新北鶯歌的林姓老翁，除夕下午騎著電動代步車到桃園訪友，回程時迷途直到晚間近11時才拜託路人報警，桃園警分局埔子派出所到場關心，林翁表示只要找到火車站即可，未料代步車電量用盡，警方只好通知林翁家屬到所將領回，結束這場除夕迷途記。
桃園分局表示，埔子所昨晚10時30分接到熱心民眾報案，表示永安路上有名騎著電動代步車的老翁疑似迷途，自下午就看到老翁不斷出現，過了全家圍爐時間還見到人在市區繞圈圈，於是幫忙報警處理。
埔子所副所長周祥瑞據報，立刻與警員記清賢驅車趕往現場關懷了解，80歲的林翁說，下午騎著電動代步車出門訪友，從鶯歌騎到桃園之後，沒想到要回家時，卻東南西北搞不清楚，找不到回家的路了，林翁說「只要找到桃園火車站，他就知道回家的方向」員警於是開巡邏車在前引導，沒想到只行駛不到200公尺電動車就沒電拋錨了。
周祥瑞於是呼叫線上警員羅上泉、江怡萱、許程崴等人前來協助，以警車前後護衛的方式，準備先將車輛推回所內，期間顧慮安全性，且天氣寒冷擔心林翁的健康狀況，乾脆先將代步車寄放在商家門前，先送林翁返回警所休息並通知家屬，林翁女兒得知老爹平安無恙，到埔子所接回。
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