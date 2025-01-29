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春節9天連假警方執法不打烊 內湖警接連逮毒品、酒駕、通緝犯

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

2025蛇年為期9天的春節假期正式開跑，今天是大年初一，北市內湖警方在假期前3天接連查獲毒品、酒駕、通緝犯等案，同時針對轄內棋牌社等易聚集賭博場所臨檢，積極維護轄區治安。

內湖分局港墘派出所27日小年夜清晨6時許，員警執行路檢勤務，發現汽車駕駛鄧姓男子（19歲）未繫安全帶，攔查立刻飄出濃厚毒品氣味，命令鄧男下車受檢，果然在車內查獲大量毒品愷他命。

鄧男以為過年期間員警也在休息，想藉此運毒品上路，沒想到因交通違規遭盤查，員警查扣毒品愷他命，共12包（總淨重39.3公克）、K盤1個，警詢後被依毒品罪移送法辦。

除此之外，港墘派出所3天內馬不停蹄查獲酒駕3人及通緝犯4人。

年節前夕，港墘所同步加強轄內棋牌社及易聚集賭博場所臨檢密度，警方指出，寒假期間須杜絕青少年進入涉營賭博場所影響身心成長及轄區治安。

另，為因應年節前夕市民採買人潮眾多，避免扒手有機可乘，特別在內湖737商圈設置機動派出所提升見警率及服務，所長王冠畬甚至更親自率隊深入商圈市場宣導識詐防搶防竊宣講。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

內湖警方查獲毒品犯鄧姓男子。記者翁至成／翻攝
內湖警方查獲毒品犯鄧姓男子。記者翁至成／翻攝
內湖警方在737商圈設置機動派出所。記者翁至成／翻攝
內湖警方在737商圈設置機動派出所。記者翁至成／翻攝
內湖警方查獲酒駕公共危險。記者翁至成／翻攝
內湖警方查獲酒駕公共危險。記者翁至成／翻攝
內湖警方年節期間加強棋牌社臨檢。記者翁至成／翻攝
內湖警方年節期間加強棋牌社臨檢。記者翁至成／翻攝
內湖警方在737商圈進行反詐防扒走動式宣導。記者翁至成／翻攝
內湖警方在737商圈進行反詐防扒走動式宣導。記者翁至成／翻攝
內湖警方查扣毒品愷他命證物。記者翁至成／翻攝
內湖警方查扣毒品愷他命證物。記者翁至成／翻攝

內湖 毒品 賭博

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