新莊電動機車行大火不時傳出爆炸聲 疏散27人有5人預防性送醫
新北市新莊區四維路151巷內一間電動機車行，上午7點53分傳出大火，造成多輛停放在店外的機車、電動機車和路旁汽車遭火勢吞噬猛烈燃燒，還不時傳出爆炸聲。所幸火勢在8點20分便撲滅，警消疏散現場27人，其中5人預防性送醫，起火原因待查。
警方獲報後，派遣光華派出所、交通分隊、丹鳳所及支援警力共13人到場，於周邊四維路、成德街、八德街等處進行交通管制及疏導，以利消防人員作業。
經清點，該廠火災共造成20輛機車、29輛電動腳踏車、1輛汽車焚毀，燃燒面積約25平方公尺。現場為5樓集合住宅建築物，火勢疑因電動機車行起火燃燒，消防人員到場後，除一面撲滅火勢，並撤離建物內居民27人，將1男4女預防性送醫。
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