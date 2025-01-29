新莊電動機車行大火不時傳出爆炸聲 疏散27人有5人預防性送醫

新北市新莊區四維路151巷內一間電動機車行，上午7點53分傳出大火，造成多輛停放在店外的機車、電動機車和路旁汽車遭火勢吞噬猛烈燃燒，還不時傳出爆炸聲。所幸火勢在8點20分便撲滅，警消疏散現場27人，其中5人預防性送醫，起火原因待查。

警方獲報後，派遣光華派出所、交通分隊、丹鳳所及支援警力共13人到場，於周邊四維路、成德街、八德街等處進行交通管制及疏導，以利消防人員作業。