春節驚傳1死山難 高雄登山客爬京大山失聯 除夕尋獲遺體

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聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

高雄陳姓男子25日下午1時許，與4名山友從高雄茂林多納林道入山至京大山登山，原本約定在26日下午6時，在多納林道登山口集合返家，但陳男卻沒在約定時間下山，山友連忙透過「110」報案。昨天除夕下午4時許，搜救人員終於尋獲陳男，但他已無生命跡象。

警方表示，高雄的陳姓男子（51歲）與另4名山友，在1月25日下午1時許，由高雄茂林多納林道入山至京大山登山，預計26日18時在多納林道登山口集合返家，但陳男未於約定時間下山，邱姓女山友緊急向高雄警察局110報請協尋。

六龜警分局26日下午6時50分許接獲110轉報，立即通報茂林消防隊進行搜救，但當時天色昏暗，搜救人員暫時撤收，27日持續進行搜救；28日下午4時7分許，鍾姓山友在屏東沙溪林道往京大山及溪南山方向處發現陳男，但陳男已無生命跡象。

警方說，陳男等5人自多納林道入山至京大山進行登山，有申請入山許可；陳男由茂林消防隊協助運送下山，本件發現地屬屏東里港分局所轄，後續相驗等事宜，由屏東縣警局里港分局辦理中。

搜救人員昨天下午4時許，在屏東沙溪林道往京大山及溪南山方向處發現陳男，但陳男已無生命跡象。圖／翻攝自李麗瑛臉書
搜救人員昨天下午4時許，在屏東沙溪林道往京大山及溪南山方向處發現陳男，但陳男已無生命跡象。圖／翻攝自李麗瑛臉書
搜救人員昨天在屏東沙溪林道往京大山及溪南山方向處發現陳男遺體。圖／翻攝自李麗瑛臉書
搜救人員昨天在屏東沙溪林道往京大山及溪南山方向處發現陳男遺體。圖／翻攝自李麗瑛臉書

屏東縣 山友 消防隊 除夕

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