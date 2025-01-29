春節驚傳1死山難 高雄登山客爬京大山失聯 除夕尋獲遺體

高雄陳姓男子25日下午1時許，與4名山友從高雄茂林多納林道入山至京大山登山，原本約定在26日下午6時，在多納林道登山口集合返家，但陳男卻沒在約定時間下山，山友連忙透過「110」報案。昨天除夕下午4時許，搜救人員終於尋獲陳男，但他已無生命跡象。

警方表示，高雄的陳姓男子（51歲）與另4名山友，在1月25日下午1時許，由高雄茂林多納林道入山至京大山登山，預計26日18時在多納林道登山口集合返家，但陳男未於約定時間下山，邱姓女山友緊急向高雄警察局110報請協尋。

六龜警分局26日下午6時50分許接獲110轉報，立即通報茂林消防隊進行搜救，但當時天色昏暗，搜救人員暫時撤收，27日持續進行搜救；28日下午4時7分許，鍾姓山友在屏東沙溪林道往京大山及溪南山方向處發現陳男，但陳男已無生命跡象。