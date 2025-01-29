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初一晨澎湖民宅前6輛機車突燃燒 6人急逃生其中1人灼傷送醫

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初一晨澎湖民宅前6輛機車突燃燒 6人急逃生其中1人灼傷送醫

聯合報／ 記者王勇超／澎湖即時報導

澎湖縣馬公市西衛里今天清晨6時許，1棟3層樓建築1樓庭院停放的6輛機車突然起火燃燒，屋內6人發現失火後趕緊從後門自行逃出，其中1名王姓男子移動機車時不慎遭火焰灼傷頭、臉及雙手，被送醫治療。澎湖縣消防局說，火勢在今天上午7時許被撲滅，詳細起火原因仍待後續調查。

澎湖消防局表示，今天清晨6時54分接獲民眾報案指稱，馬公市西衛里235-3號住宅庭院有機車起火燃燒，請求派遣人車前往搶救。消防局獲報後，立即出動馬公及澎南分隊共計5車12人馳赴現場，由分隊長劉明偉指揮搶救。

消防員到達現場，發現起火戶是3樓的建築物，1樓庭院停放的機車共計6輛起火燃燒，屋內有6名住戶均自行由後門逃出，其中1名住戶王姓男子（67歲）在移動機車時不慎遭火焰灼傷，造成頭臉二度燒燙傷面積約9%，雙手掌也有一度燒燙傷，意識清醒尚可走動。

救護人員緊急幫王男的受傷部位清洗及包紮，並給予非再呼吸型面罩氧氣，在清晨7時16分許，送達衛生福利部澎湖醫院治療。現場火勢經勤務人員搶救，在7時19分將火勢控制，7時24分撲滅。

消防局說，現場共有6輛機車燒毀，燃燒面積約6平方公尺。本起火警詳細起火原因及財物損失，將由消防局火災調查科進行後續調查。

澎湖縣馬公市西衛里1棟民宅今天清晨6時許發生火警，停在1樓庭院的6輛機車燒毀。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖縣馬公市西衛里1棟民宅今天清晨6時許發生火警，停在1樓庭院的6輛機車燒毀。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖縣馬公市西衛里1棟民宅今天清晨6時許發生火警，消防人員獲報到場拉水線撲滅火勢。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖縣馬公市西衛里1棟民宅今天清晨6時許發生火警，消防人員獲報到場拉水線撲滅火勢。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖縣馬公市西衛里1棟民宅1樓庭院停放的6輛機車，今天清晨6時許突然起火燃燒，消防人員獲報到場拉水線搶救。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖縣馬公市西衛里1棟民宅1樓庭院停放的6輛機車，今天清晨6時許突然起火燃燒，消防人員獲報到場拉水線搶救。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖縣馬公市西衛里1棟民宅1樓庭院停放的6輛機車，今天清晨6時許突然起火燃燒，火勢猛烈。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖縣馬公市西衛里1棟民宅1樓庭院停放的6輛機車，今天清晨6時許突然起火燃燒，火勢猛烈。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖縣馬公市西衛里1棟民宅1樓庭院停放的6輛機車，今天清晨6時許突然起火燃燒，火勢猛烈。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖縣馬公市西衛里1棟民宅1樓庭院停放的6輛機車，今天清晨6時許突然起火燃燒，火勢猛烈。圖／澎湖縣消防局提供

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