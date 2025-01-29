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悲傷初一！土城店鋪凌晨大火 救出6人送醫1女命危
新北市土城區中央路三段某一樓店鋪，初一凌晨近1點半突然發生大火，火勢向上延燒至該棟四層建物的3、4樓及隔壁棟2樓。警消人員趕往現場後，於凌晨2點56分撲滅火勢，一樓店鋪內一名40餘歲的女子不幸OHCA到院前無生命跡象，起火原因待查。
突如其來的大火，讓土城的初一街頭相當不平靜，新北市消防共出動各式車輛47輛、消防人員119名前往搶救；凌晨1點58分火勢控制，2點56分火勢撲滅，共燃燒該店鋪1到3樓及隔壁的2樓，初估燃燒面積約100坪。
現場搜救出6人送醫，其中傷勢最重的是一名在起火店鋪內救出的40餘歲女子，救出時已無生命跡象，送亞東醫院急救中；其餘被救出的5名2、30歲的女子傷勢較輕並無大礙，均意識清醒，有吸到煙或手腳燒燙傷，分別送亞東、土城長庚、及雙和醫院急救中。
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