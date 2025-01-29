悲傷初一！土城店鋪凌晨大火 救出6人送醫1女命危

新北市土城區中央路三段某一樓店鋪，初一凌晨近1點半突然發生大火，火勢向上延燒至該棟四層建物的3、4樓及隔壁棟2樓。警消人員趕往現場後，於凌晨2點56分撲滅火勢，一樓店鋪內一名40餘歲的女子不幸OHCA到院前無生命跡象，起火原因待查。

突如其來的大火，讓土城的初一街頭相當不平靜，新北市消防共出動各式車輛47輛、消防人員119名前往搶救；凌晨1點58分火勢控制，2點56分火勢撲滅，共燃燒該店鋪1到3樓及隔壁的2樓，初估燃燒面積約100坪。