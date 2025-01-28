台中停車場失控暴衝…2車、2重機遭撞爛 網見慘狀驚：以為是尋仇

台中市北區一處社區停車場發生車輛暴衝意外，錢姓女子不明原因車輛失控，當場撞上其他住戶的2輛車、2輛大型重機，現場一片狼籍，有人目睹錄影PO網，網友見慘狀留言稱「看撞法以為是尋仇。」全案警方依非道路車禍事故處置，由雙方就民事賠償協調。

台中第二分局永興派出所27日獲報，北區山西路一處社區停車場內有車禍，到場發現是錢姓女住戶（66歲）下午1點多駕駛紅色小轎車時不明原因暴衝，當場撞上其他住戶停在車格內的汽機車。

有社區住戶目擊當時狀況錄影，錢女的紅車撞上後正在倒車，其中1輛藍色福斯受損嚴重，前後分別停放1輛大型重機，因遭撞被夾在前後毀損嚴重，住戶也將影片PO網留言說「車主隔天起床天都塌了吧」，網友見慘狀引起討論，更稱「看撞法還以為是尋仇。」

警方發現，錢女車頭因猛烈撞擊嚴重毀損，當時安全氣囊也爆開，包括其他住戶的藍色小客車鈑金凹陷、車燈破裂、白色小客車車身也有擦撞痕跡，另外2輛大型重機也慘遭波及，分別車頭變形、車架歪斜，住戶見狀相當傻眼。

警方說，因本案是事後報案，車禍發生地點也非道路範圍且無人受傷，警員當時並未對肇事的錢女實施酒測，全案依非道路車禍事故處置，後續由住戶雙方就民事賠償事宜協調。

現場藍色福斯轎車、前後2輛大型重機，及一旁的白車都遭波及。記者曾健祐／翻攝