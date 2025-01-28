國1楊梅休息站火燒車憾事 家屬抱姪子進冰櫃悲：真的好痛好痛
國道1號楊梅休息站日前火燒車釀4死4傷，展女的弟弟在社群平台吐露家屬心聲，他尊重網路言論自由，但自己把過世的姪子從病床抱起移至冰櫃，心裡難過苦楚「真的好痛好痛」，希望展女跟其他孩子能平安，也希望各界多些同理心。
展男表示，自己親眼看著姪子小小的胸口慢慢停止起伏，心跳越來越慢得直到停止，等醫護人員把管子移除，姪子口中流出的大量鮮血，後來醫護人員幫忙換乾淨的衣服，他就抱著姪子抱起移至冰櫃。他擔心冰櫃會冷，嘴裡喊著「弟弟冰櫃冷，要出來喔，要趕快出來喔」。
展男也說，姪子的冰櫃下層是大姊的女兒，事發突然，資料不完全，名字寫著不詳女，想到裡面躺著的2歲及6歲小朋友想，心酸難過苦楚「真的好痛好痛」，現在只希望姊姊及剩下的小朋友能平安穩定下來。
展男尊重言論自由，但希望這世界多點善意跟愛心，大家換位思考，推己及人，不要過度關注家屬，也希望媒體不要再打擾。
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