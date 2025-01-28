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衝楊梅火燒車救人…「沒披風英雄」頭髮被燒捲？粉專再回應：本身超級自然捲

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衝楊梅火燒車救人…「沒披風英雄」頭髮被燒捲？粉專再回應：本身超級自然捲

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

新竹市「富麗鋁模」公司張姓負責人，日前在國道1號楊梅休息站火燒車事故英勇救人，網友盛讚他是「沒有穿披風的英雄」。民眾擔心他救人時受傷、可能創傷症候群，他今天再度透過公司臉書粉專發文澄清，「沒有PTSD，也沒有其他的不適和燒燙傷」；由於不少人認為他頭髮因救人時燒捲，粉專也提到，「老闆本身就是超級自然捲」。

國1楊梅休息站日前的4死4傷慘重車禍，張姓男子奮不顧身英勇搶救受困後座的孩童，他的身分曝光之後，不少網友循著公司粉專去電關心，或要提供資助，他都婉拒，「希望大家能把愛心用在真正需要的人身上，過年了希望大家行車平安」。

「富麗鋁模」粉專下午再度發文，「老闆除了吸入太多滅火器粉塵，導致呼吸道有點不舒服，還有睡不好肌肉緊繃外，沒有PTSD，也沒有其他的不適和燒燙傷哦，也謝謝來電關心問傷口民眾，順帶一提，老闆本身就是超級自然捲哦」。

國道1號南下楊梅休息站日前的自撞分隔島火燒車事故，釀4死4傷。圖／民眾提供
國道1號南下楊梅休息站日前的自撞分隔島火燒車事故，釀4死4傷。圖／民眾提供
新竹市「富麗鋁模」公司張姓負責人英勇救人，對於外界關心他是否身心受傷，他再度透過公司的粉專澄清。圖／取自「富麗鋁模」臉書粉專
新竹市「富麗鋁模」公司張姓負責人英勇救人，對於外界關心他是否身心受傷，他再度透過公司的粉專澄清。圖／取自「富麗鋁模」臉書粉專

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