衝楊梅火燒車救人…「沒披風英雄」頭髮被燒捲？粉專再回應：本身超級自然捲

新竹市「富麗鋁模」公司張姓負責人，日前在國道1號楊梅休息站火燒車事故英勇救人，網友盛讚他是「沒有穿披風的英雄」。民眾擔心他救人時受傷、可能創傷症候群，他今天再度透過公司臉書粉專發文澄清，「沒有PTSD，也沒有其他的不適和燒燙傷」；由於不少人認為他頭髮因救人時燒捲，粉專也提到，「老闆本身就是超級自然捲」。

國1楊梅休息站日前的4死4傷慘重車禍，張姓男子奮不顧身英勇搶救受困後座的孩童，他的身分曝光之後，不少網友循著公司粉專去電關心，或要提供資助，他都婉拒，「希望大家能把愛心用在真正需要的人身上，過年了希望大家行車平安」。

「富麗鋁模」粉專下午再度發文，「老闆除了吸入太多滅火器粉塵，導致呼吸道有點不舒服，還有睡不好肌肉緊繃外，沒有PTSD，也沒有其他的不適和燒燙傷哦，也謝謝來電關心問傷口民眾，順帶一提，老闆本身就是超級自然捲哦」。