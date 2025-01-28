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不排除人為因素釀禍？4歲童獨留車內起火插管治療 嘉縣府將對父母裁處

中央社／ 嘉義縣28日電

嘉義縣張男、王女夫婦昨天駕車購物，將4歲兒子獨留車內，不料汽車冒煙起火，王女及其子灼傷送醫，小孩插管治療；消防局認為不排除人為因素造成；社會局將依法對父母裁處。

嘉義縣消防局昨天中午12時22分據報，指水上鄉中興路附近一處賣場發生汽車火警，立即派遣水上分隊人員趕抵，為1輛自小客車起火燃燒，傷者為一對母子。王婦臉灼傷，4歲男童雙手、頭臉灼傷，意識清楚，立即送醫治療，現場火勢由其他民眾撲滅。

嘉義縣消防局火調科人員今天調查後，根據汽車後座燃燒嚴重程度，起火原因不排除人為因素造成。

據賣場對面的監視器畫面，張姓男子、王姓女子夫婦昨天中午左右，駕車前往賣場購物，卻將4歲兒子獨留在後座，後來汽車開始冒煙，路過民眾發現通報店家，夫婦倆衝出賣場打開右側後座車門，火勢隨即向外竄出。

此時，並未看見小孩逃出，王女打開左側後座車門也沒發現，張男緊急開後車廂，火勢整個延燒，小孩則爬到後車廂，旁人見狀，衝到車後將小孩抱出，火勢由其他民眾一起撲滅。消防人員趕到時，火勢已撲滅，立即將灼傷的王女及其子送醫治療。

嘉義縣社會局今天表示，遭火灼傷的4歲男童臉、頭皮有二度燒燙傷，並有吸入性嗆傷，目前在加護病房插管治療，生命徵象穩定。至於張男、王女夫婦獨留未滿6歲小孩在車內的行為，後續將依兒童及少年福利與權益保障法裁處。

嘉義縣水上鄉昨發生一起火燒車，一名4歲男童受困車內，驚險從後車廂爬出。聯合報記者陳雅玲／翻攝
嘉義縣水上鄉昨發生一起火燒車，一名4歲男童受困車內，驚險從後車廂爬出。聯合報記者陳雅玲／翻攝

嘉義 小孩 火燒車 車廂

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