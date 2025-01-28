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離奇火燒車！4歲男童被獨留車內 「頭部著火」驚險逃生畫面曝光

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影／嘉義離奇火燒車 4歲男童被獨留車內驚險從後車廂爬出

聯合報／ 記者陳雅玲／嘉義即時報導

嘉義縣水上鄉昨天中午發生一起火燒車事故，一輛轎車在連鎖賣場前不明原因起火燃燒，當時車內有一名4歲男童受困，因火勢太大，最後男童從後車廂爬出逃生，送醫治療中。因男童父母涉嫌將男童獨留車上，後續將由縣府社會局依法裁處。

嘉義縣消防局昨中午獲報水上鄉中興路附近發生汽車火警，抵達後現場時有傷者2名（女性26歲、男童4歲），皆身體部分受傷，意識清楚，送往長庚醫院，現場火勢已由民眾自行撲滅，後續火災原因待調查鑑定。

據了解，男童跟父母外出購物，父母疑似下車購物，男童則在車內，當時車子並未熄火，沒想到不明原因突然起火燃燒，現場民眾試圖救出男童，但火勢太大無法靠近，男童最後從後車廂驚險自行逃出，逃出時頭部還著火，媽媽則在試圖救小孩時燒燙傷，兩人送醫治療，男童在加護病房插管治療中，生命跡象穩定。

警方初步調查，現場民眾目擊男童獨自在車上，且車子未熄火，立即通報社會局。嘉義縣社會局表示，男童父母獨留未滿6歲兒童在車內，續依兒童及少年福利與權益保障法裁處。

嘉義縣水上鄉昨發生一起火燒車，一名4歲男童受困車內，驚險從後車廂爬出。記者陳雅玲／翻攝
嘉義縣水上鄉昨發生一起火燒車，一名4歲男童受困車內，驚險從後車廂爬出。記者陳雅玲／翻攝

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