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台中除夕民宅死亡火警 83歲老婦逃生不及葬生火窟

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

今天是大年除夕台中市東區卻傳出火災死亡悲劇，警消清晨6點多獲報力行路巷弄內1棟磚造、鐵皮加蓋房屋起火，趕赴現場撲滅後發現裡頭的83歲盧姓婦人逃生不及葬生火窟，警方將報請相驗釐清死因，詳細起火原因由火調科釐清中。

台中市消防局獲報指出，上午6點01分東區力行路72巷火警，出動第七大隊及多個分隊到場支援，現場為1樓磚造、2樓鐵皮加蓋房屋，當時1、2樓冒出火煙，立即拉水線灌救，火勢約在6點27分控制。

消防入室搜救時，發現1樓後側的臥室倒臥1名女子，經確認是83歲盧姓老婦人，疑似因火災逃生不及明顯死亡，初判現場燃燒面積約40公尺，導致1、2樓起火，起火原因釐清中。

台中第三分局目前也已聯繫到盧婦的家人，並通知到案做調查筆錄，鑑識人員也赴現場採證，同時報請台中地檢署相驗遺體。

台中東區力行路今清晨火警釀83歲盧姓婦人葬生火窟，台中第三分局將報驗釐清死因。記者曾健祐／攝影
台中東區力行路今清晨火警釀83歲盧姓婦人葬生火窟，台中第三分局將報驗釐清死因。記者曾健祐／攝影

台中市 房屋 死亡 火災 除夕

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