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桃園便當店疑備年菜釀災 勇消闖火場抱出1歲女嬰、祖孫三代全獲救
桃園市龜山區某便當店今早9時準備除夕年菜，疑似抽油煙機除臭設備故障起火，雖然店員幸運逃出，但濃煙阻斷二樓房東祖孫三代逃生，其中包括襁褓中的1歲女嬰，所幸警消及時趕抵灌救並引用共生面罩將人救出，未讓憾事發生。
龜山消防分隊指出，火災現場為地上4層鋼筋混凝土結構建築物，起火層為1樓，火警發生當下，鄰居有用滅火器進行滅火，讓火勢未迅速擴大；2樓受困民眾分別為57歲女屋東、29歲媳婦、2歲孫子和1歲孫女，事發當時，女屋主先聽到住宅用火災警報器響，開門查看發現1樓濃煙竄起，便帶一家人跑上3樓房間，緊閉房門待救，消防人員確認待救位置後，立即上樓使用共生面罩將4人平安救出，火勢也在短時間內被撲滅。
龜山消防分隊長黃章瑋表示，火警發生當下幸好有民眾使用滅火器侷限火勢，最重要是屋內裝有住宅用火災警報器，聽聞警報音響立即逃生避難，所幸未造成人員傷亡。春節連假期間，民眾出遠門應將未使用的電器插頭拔除或關閉總電源開關，當遇到火災時，謹記「小火快逃、濃煙關門」，平平安安過好年。
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