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駕駛蛇年上演蛇行逆向闖紅燈 後車全都錄這原因也遭警盯上
雲林縣虎尾鎮26日晚上有一輛轎車在街上蛇行，不僅沿線逆向行駛，甚至還闖紅燈，被後車民眾拍下過程放到臉書社群爆料公社，警方表示，將依法舉發駕駛違規行為，另，畫面中出現後車駕駛座方向盤及儀表板，警方將釐清拍攝者駕駛行為是否違規。
今年是蛇年，竟有駕駛在街上上演「蛇行」行為，26日晚上9時多，有民眾目睹一輛轎車沿虎尾鎮光明路往虎尾鎮市區鎮方向行駛，行駛期間有沿線逆向行駛、闖紅燈，在道路上蛇行等違規。
民眾將該名駕駛違規行為錄下放上臉書社群，留言質疑該駕駛是嗑了藥還是喝到假酒，「還是你日本剛回來？」才會一路逆向。
虎尾警分局表示，已掌握該車輛資料，將通知該車駕駛人到場說明，並依道路交通管理處罰條例依法舉發該車違規行為。
另，畫面中清楚可見後車駕駛座的方向盤及儀表板，不排除拍攝者是後車駕駛，警方表示，將釐清拍攝者駕駛行為是否違規，若屬實將依據道路交通管理處罰條例第31之1條「駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話進行數據通訊或其他有礙安全駕駛之行為」，汽車駕駛人可處3000元罰鍰。
警方呼籲，駕駛各類車應遵守號誌、標誌標線指示行駛，行駛途中亦不可於道路上有蛇行、超速或以迫近、驟然變換車道方式迫使他車讓道等危險駕車行車，駕駛人違反者依據道路交通管理處罰條例第43條規定可處6000至3萬6000元罰鍰及吊扣車輛牌照6個月，並須上道安講習及記點處分。
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